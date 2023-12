Prefeitura de João Pessoa abre inscrições para cursos gratuitos de oratória e bartender

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) do município de João Pessoa está com inscrições abertas para capacitação profissional, com 50 vagas para o curso de Oratória e 35 para o de Bartender. As inscrições são gratuitas e acontecem exclusivamente pela internet.

Para participar dos dois cursos é necessário ter o ensino médio completo. As inscrições para o curso de capacitação em comunicação e oratória devem ser feitas através de site de eventos. Já as inscrições para o curso de bartender, com introdução a drinks e coquitéis, podem ser realizadas através do link.

Os dois cursos pretender contribuir para quem quer entrar ou se reposicionar no mercado de trabalho.

De acordo com Vaulene Rodrigues, secretária da Sedest, os temas dos cursos foram escolhidos estrategicamente. “Falar bem é uma necessidade para qualquer pessoa e, pensando nisso, estamos com a oferta do curso de Oratória. Já o de Bartender é motivado pela alta estação que se aproxima, vislumbrando oportunidades em bares e restaurantes, com a produção de drinks e coquetéis”, explicou.

A aula do curso de oratória acontece na quinta-feira (7), das 8h às 12h, na faculdade Unicorp, localizada na Avenida Rui Barbosa, 853, no bairro da Torre.

já a capacitação para bartender contará com quatro encontros, de 11 a 14 de dezembro, das 14h às 17h. As atividades serão realizadas no Hotel Caiçara, que fica na Avenida Olinda, 235, no bairro Tambaú.