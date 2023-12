Emlur lança alerta à população sobre perigos do descarte incorreto de eletroeletrônicos e eletrodomésticos

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), lança alerta à população sobre o descarte correto do lixo eletrônico para evitar acidentes em vários aspectos (domésticos, com garis e danos ao meio ambiente). “Celulares, carregadores, micro-ondas e tablets são alguns dos equipamentos que podem virar uma bomba-relógio, quando descartados de forma indevida”, avisa o superintendente da Autarquia, Ricardo Veloso.

Conforme explicou, a população precisa se atentar a um descarte consciente desses equipamentos. “Uma vez que, quando jogados de forma aleatória no lixo doméstico, por exemplo, pode explodir e atingir os agentes que trabalham com esse manuseio. Na semana passada, uma equipe foi surpreendida com um saco de lixo doméstico com baterias de celulares pegando fogo. São muitos os riscos à vida e ao meio ambiente quando esse perigo não é considerado”, informou.

Ele ressalta que, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305), a responsabilidade de recebimento dos aparelhos eletrônicos inservíveis é dos fabricantes e lojistas, porém o Município disponibiliza um local específico com contentores para recebimento do dito “lixo eletrônico”, localizado na sede da Emlur, na Avenida Minas Gerais, 177, Bairro dos Estados”, acrescentou.

“Nestes pontos recebemos objetos menores, como celulares, TVs até 32 polegadas e outros. Quando diz respeito a TVs maiores, geladeira, ar-condicionado e outros tipos de grande porte, disponibilizamos o serviço do Cata-Treco da Emlur que se encarrega de ir pegar no local e levar para o depósito da Autarquia (Centro-Dia)”, detalhou, informando que neste caso o serviço pode ser acionado pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.

Ricardo Veloso disse que, no ano passado, a Emlur recebeu 15 toneladas de lixo eletrônicos nesses pontos e, que todo material, recolhido pela gestão ou recebido nos pontos de recolhimento é repassado à Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree), responsável desde 2011 pela destinação final adequada e reciclagem desses produtos pós-consumo no Brasil.

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.