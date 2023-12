QUE HORAS COMEÇA TERRA E PAIXÃO E SUPERCINE?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, SABADO (09/12)

A grade abaixo é relativa à programação praticada no fuso horário de Brasília. As emissoras com fuso horário diferenciado terão uma grade de exibição ajustada às suas necessidades locais.

A programação da Rede Globo para o final de semana promete uma diversidade de conteúdos, desde filmes emocionantes até programas de entretenimento e informação. Vamos explorar o que está reservado para os telespectadores nestes dois dias repletos de atrações.

Sábado, 09/12/2023

04:35 Corujão II – Veneza

06:00 Globo Repórter

06:50 É de Casa

11:45 Praça TV – 1ª Edição

12:50 Parabólicos

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 Sessão De Sábado – Curtindo A Vida Adoidado

15:50 Caldeirão Com Mion

18:35 Elas Por Elas

19:20 Praça TV – 2ª Edição

19:45 Fuzuê

20:30 Jornal Nacional

21:20 Terra e Paixão

22:25 Altas Horas

00:15 Supercine – Palm Springs

01:45 Fuzuê

02:25 Corujão I – Tá Rindo Do Quê?

Domingo, 10/12/2023

04:20 Corujão II – Por Aqui E Por Ali

06:00 Santa Missa

06:50 Globo Comunidade

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Tomb Raider: A Origem

14:20 Pipoca da Ivete

15:40 Campeões De Bilheteria – Batman Vs Superman – A Origem Da Justiça

17:30 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:35 Vai Que Cola

00:25 Domingo Maior – Kingsman: Serviço Secreto

02:15 Cinemaço – Maze Runner – Correr Ou Morrer

