Denise Delmiro, apresentadora do Bom Dia Paraíba, anuncia segunda gravidez

A jornalista e apresentadora do Bom Dia Paraíba, da TV Cabo Branco, Denise Delmiro, anunciou que está grávida pela segunda vez. O anúncio da gravidez foi feito no final da apresentação do telejornal local na manhã desta sexta-feira (8).

Durante o anúncio de sua segunda gravidez, no final do Bom Dia Paraíba desta sexta (8), Denise celebrou a vinda de mais um filho e reforçou a importância de dividir a notícia com o público.

“Seguinte gente, estou grávida! Estou esperando mais um bebezinho. Vocês que são os meus parceiros de todos os dias, que acompanham a minha vida, a gente que está junto em todas as manhãs, e eu precisava compartilhar com vocês essa notícia maravilhosa. Minha família está super feliz. Estou muito feliz em compartilhar com vocês essa notícia maravilhosa”, celebrou a apresentadora.

Em 2020, também no Bom Dia Paraíba, Denise Delmiro anunciou a sua primeira gravidez. Malu, primeira filha de Denise, nasceu em 2021 em um parto normal. Na época, durante a gravidez, em decorrência da pandemia, a apresentadora do Bom Dia Paraíba precisou se afastar do estúdio e apresentou o programa direto da sala de casa, assim, os telespectadores puderam acompanhar as notícias do estado e a gestação da jornalista, que rendeu algumas pautas e levou informação para outras gestantes.

Nas redes sociais, a TV Cabo Branco celebrou a segunda gravidez de Denise. Além da apresentadora do Bom Dia Paraíba, Larissa Pereira, que comanda a apresentação do JPB2 na emissora, também está grávida.