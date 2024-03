Quais filmes vão passar SEGUNDA (01/04) na Globo? SESSÃO DA TARDE E TELA QUENTE

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje,01/04/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Segunda-feira, 01/04/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Cheias de Charme

15:25 Sessão da Tarde – Pinóquio

17:10 Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical

18:30 Elas Por Elas

19:15 Praça TV – 2ª Edição

19:45 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Big Brother Brasil 24

23:35 Tela Quente – Bacurau

01:45 Jornal da Globo

02:35 Família é Tudo

03:15 Comédia Na Madruga I

Segunda-feira, 01 de Abril de 2024: Uma Jornada pela Programação da Rede Globo

À medida que o relógio marca as 4:00 da manhã, inicia-se mais um dia na programação da Rede Globo. Para aqueles que estão despertos e procuram informação, entretenimento ou simplesmente companhia nas primeiras horas do dia, o programa “Hora Um” entra em cena, trazendo as principais notícias e acontecimentos do Brasil e do mundo.

Às 6:00, é hora de dar as boas-vindas ao novo dia com o “Bom Dia Praça”, um programa regional que traz informações locais, previsão do tempo e outros assuntos de interesse da comunidade.

Às 8:30, o Brasil se une para receber o “Bom Dia Brasil”, um dos programas jornalísticos mais importantes e assistidos do país. Comandado por uma equipe de jornalistas experientes, o programa traz reportagens aprofundadas, entrevistas e análises sobre os acontecimentos mais relevantes.

Às 9:30, é hora de se encontrar com Patrícia Poeta no programa que leva seu nome, “Encontro Com Patrícia Poeta”. Com uma mistura de entretenimento, prestação de serviços e entrevistas emocionantes, o programa é um ponto de encontro matinal para milhões de brasileiros.

Às 10:35, Ana Maria Braga e Louro José entram em cena com o “Mais Você”, um programa leve e descontraído que mistura culinária, dicas de saúde, entrevistas e muita diversão.

Às 11:45, é hora de atualizar-se com as últimas notícias regionais no “Praça TV – 1ª Edição”, preparando-se para o restante do dia.

Às 13:00, os amantes do esporte sintonizam no “Globo Esporte”, para acompanhar os principais destaques esportivos do Brasil e do mundo.

Às 13:25, é hora do “Jornal Hoje”, trazendo uma visão panorâmica das notícias nacionais e internacionais, além de reportagens especiais e análises aprofundadas.

Às 14:45, é hora de se encantar com “Cheias de Charme”, uma novela que cativou o público brasileiro com suas personagens carismáticas e trama envolvente.

Às 15:25, a clássica animação “Pinóquio” toma conta da “Sessão da Tarde”, trazendo nostalgia e encanto para os espectadores de todas as idades.

Às 17:10, é hora de reviver os dramas e emoções de “Paraíso Tropical” na sessão “Vale a Pena Ver de Novo”, que traz de volta sucessos memoráveis da televisão brasileira.

Às 18:30, “Elas Por Elas” entra em cena, explorando as complexidades das relações humanas e os desafios enfrentados por mulheres em diferentes contextos sociais.

Às 19:15, o “Praça TV – 2ª Edição” traz mais uma vez as notícias locais, preparando o terreno para a programação noturna.

Às 19:45, é hora de se emocionar com “Família é Tudo”, um programa que celebra os laços familiares e os momentos especiais compartilhados entre entes queridos.

Às 20:30, o Brasil se conecta com as notícias mais recentes no “Jornal Nacional”, o principal telejornal do país, que traz reportagens investigativas, análises políticas e cobertura completa dos eventos mais importantes.

Às 21:20, a novela “Renascer” transporta os telespectadores para um mundo de romance, drama e reviravoltas inesperadas.

Às 22:25, os fãs do reality show mais famoso do Brasil sintonizam no “Big Brother Brasil 24”, para acompanhar os momentos de convivência, competição e emoção dos participantes.

Às 23:35, é hora de mergulhar no universo cinematográfico com “Tela Quente”, que apresenta o aclamado filme “Bacurau”, uma obra que mistura drama, suspense e crítica social.

À 01:45, o “Jornal da Globo” traz uma análise aprofundada das notícias mais relevantes do dia, preparando os espectadores para uma boa noite de sono.

Às 02:35, “Família é Tudo” retorna, oferecendo mais uma dose de emoção e entretenimento para encerrar a noite.

Às 03:15, o humor toma conta da madrugada com “Comédia Na Madruga I”, garantindo risadas e momentos de descontração antes do amanhecer.

Assim, a programação da Rede Globo oferece uma variedade de opções para todos os gostos e interesses, mantendo os telespectadores informados, entretidos e conectados em todos os momentos do dia.