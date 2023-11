QUE HORAS COMEÇA SESSÃO DA TARDE

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, QUINTA (30/11)

Atenção A grade abaixo é relativa à programação praticada no fuso horário de Brasília. As emissoras com fuso horário diferenciado terão uma grade de exibição ajustada às suas necessidades locais.

Se você é fã da programação da TV Globo, prepare-se para um dia repleto de entretenimento, informação e diversão. Confira o guia completo para a quinta-feira, 30 de novembro de 2023:

NORA: HOJE NÃO HAVERÁ SESSÃO DA TARDE. A GLOBI TRANSMITIRÁ FUTEBOL

Quinta-feira, 30/11/2023

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:25 Mulheres de Areia

15:10 Futebol

17:15 Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical

17:45 Vale a Pena Ver de Novo – Mulheres Apaixonadas

18:25 Elas Por Elas

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Fuzuê

20:30 Jornal Nacional

21:20 Terra e Paixão

22:25 The Voice Brasil

23:45 This Is Us

00:30 Jornal da Globo

01:20 Conversa com Bial

02:00 Fuzuê

02:45 Comédia Na Madruga I

03:25 Comédia Na Madruga II

Prepare-se para um dia repleto de emoções e diversão na programação da TV Globo. Aproveite cada momento!