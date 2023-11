Programação de fim de ano da Prefeitura de João Pessoa começa nesta sexta-feira

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), inicia, nesta sexta-feira (1), a programação das festas de final de ano com a abertura da exposição ‘Presépio Natalino’, uma criação do artista plástico Babá Santana. O evento será a partir das 16h, na Casa da Pólvora, e contará com uma apresentação artística do Quarteto de Clarinetes da Banda 5 de Agosto e do grupo Imaginart, com personagens natalinos.

“O Natal é, sobretudo, tradição e faz parte desse conjunto de símbolos natalinos o presépio de Natal que é, talvez, a maior representação artística, material do nascimento de Cristo. Ficamos muito felizes de poder ofertar à cidade de João Pessoa um presépio de Natal com essa característica artística, criativa”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele afirma que, pelo terceiro ano consecutivo, Babá Santana consegue presentear a cidade com um material belíssimo, sempre trazendo elementos e personagens novos. “Este ano, exatamente, trazendo o São Francisco de Assis que, pela História, foi quem criou a ideia do presépio. Isso, para nós, é muito importante. Os moradores, os visitantes, as crianças, as famílias podem ter acesso a um material artístico muito bonito e que remete a toda essa simbologia forte do Natal, da compaixão, da solidariedade, da esperança que o Natal traz para todos nós”, acrescenta.

Este ano, Babá Santana apresenta como novidade o incremento de peças novas que farão, inclusive, alusão aos 800 anos de criação do primeiro presépio idealizado por São Francisco. Todos os itens do Presépio Natalino são confeccionados com a técnica da papietagem, ou seja, feitos de papel.

“O presépio vai ficar diferente com as peças novas que vão chegar, vai ficar interessante, mas mais importante é que as pessoas gostem. Presépio remete à família, às crianças. Então, acima de tudo, eu gostaria que as crianças fossem ver o Presépio Natalino, uma paixão que eu tenho desde a infância, e prestigiar o Menino Jesus”, convida o artista.

A expectativa do artista é que o público compareça e entre no clima do Natal. “Natal não é só shopping, presentes. Desejo confraternizações com muita paz, muito amor e um mundo sem guerras. Que as pessoas venham com o espírito do Menino Jesus que nasceu para trazer paz, luz e as coisas boas que nós queremos que aconteçam”, concluiu Babá Santana.