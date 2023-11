Paraibano Micael Melo lidera lista do YouTube de criadores de conteúdo que mais cresceram em 2023

O paraibano Micael Melo está em primeiro lugar no ranking do Youtube de criadores de conteúdo que mais cresceram em acessos em 2023, chamados de Breakout Creators. A lista foi divulgada nesta quinta-feira (3) pela plataforma de vídeos. Micael vive entre a Paraíba e os Estados Unidos e faz vídeos mostrando sua rotina no país estrangeiro. Micael tem 7,23 milhões de inscritos em seu canal no YouTube.

Natural de João Pessoa, Micael tem 25 anos e começou a produzir vídeos em 2017. O jovem diz que seu objetivo com as produções é levar alegria para quem assiste os seus vídeos. “Encontrei nos vídeos e na internet a forma de propagar essa alegria de forma exponencial, para milhões de pessoas”, comentou.

O Breakout Creators é uma das tradicionais listas de fim de ano do Youtube. Ela traz os criadores revelação do ano e Micael é seguido por Figuritalo, em segundo lugar, que produz vídeos divertidos e com experimentos; e Léo Medeiros, em terceiro lugar, que faz vídeos de comédia, conta histórias e desafios.

Mudança para os Estados Unidos

O criador de conteúdo conta que desenvolveu o inglês ao estudar em uma escola bilíngue. De 2016 a 2018 cursou biomedicina em um estado da Virgínia, nos Estados Unidos, e tinha intenção de ingressar em medicina. Contudo, quando descobriu o mundo do YouTube percebeu que continuar cursando na área da saúde não fazia mais sentido para ele.

Entre 2018 a 2020, Micael mudou de curso para um MBA focado na Gestão de Projetos na mesma universidade e se formou por ela. Desde então, ele conta que mantém uma boa relação com o país, mas vive em João Pessoa. “Vou aos Estados Unidos para gravar ou ter novas experiências”.

Início da produção de vídeos

Melo relata que começou a produzir em 2017, quando por meio de um amigo entrou no mundo da internet.

Quando vi o carinho que eles tinham dos fãs e o reconhecimento por fazer um conteúdo divertido, isso me despertou uma grande vontade de entrar nesse meio”, disse Micael.

Ele também diz que sempre se sentiu um peixe fora d’água e que as profissões tradicionais como médico, engenheiro, advogado, nunca o convenceram. Além disso, ele sabia que era diferente e foi no YouTube que ele viu uma oportunidade para fazer algo que gostasse.

Vergonha das câmeras

Micael lembra que o começo da sua carreira não foi fácil e nem natural. O criador de conteúdo lembra que era “terrível” em frente às câmeras, mas é muito grato ao Micael envergonhado, tímido, medroso, por ter começado.

As pessoas acham que precisam de tudo perfeito para começar, mas as condições perfeitas não existem, você tem que fazer o que tem que ser feito com o que você tem a disposição”, declarou.

Rotina de produção de vídeos

Melo relembra que tentou vários tipos de conteúdo, mas não se identificava com eles. Ele conta que não tinha uma identidade própria.

É tanto que em todos esses anos produzindo vídeo, meu canal no Youtube chegou a 800 mil inscritos em março de 2023. Quando eu resolvi que queria fazer algo único, diferente, inovador, foi quando os números dispararam. em pouco mais de 8 meses o canal vai finalizar o ano com mais de 8 milhões de inscritos”, ele falou.

Micael comemora que seu canal agora tem uma identidade e as pessoas o conhecem pelas histórias que contam em seus vídeos. Ele também afirma que seus conteúdos são muito bem pensados.

Cada frase está ali por uma razão, pra prender a atenção da audiência do começo ao fim, mas tudo isso veio com prática e muito estudo sobre a plataforma e comportamento humano, no final das contas, as pessoas amam histórias e eu estou lá para contá-las”, diz Melo.

Criação de vídeos

Ele explica que existe uma ciência por trás dos vídeos, e isso está incluído em sua rotina quando ele criou os roteiros. Micael conta que seu processo de criação é simples.

Na pré-produção, é onde Micael escolhe uma ideia de vídeo que possa viralizar, se baseando em coisas que acontecem no dia a dia, e fazem as pessoas se identificarem. Depois ele cria um roteiro e faz um storytelling para que o conteúdo prenda o espectador do começo ao fim. Ele já começa entregando um gostinho do vídeo, e o grand finale é a cereja do bolo. Dessa forma, Melo explica que, a pessoa já sabe do que se trata o vídeo nos primeiros segundos e no final ela sai satisfeita por eu ter entregado mais que o esperado.

Depois, ele grava os vídeos seguindo o roteiro e manda para a edição.

Hoje tenho equipe com mais de 3 editores, uma pessoa só pra cortar o vídeo, outra só pra fazer a sonoplastia, outra pra colocar os efeitos especiais. Fora designers, thumb makers, roteirista pra vídeos longos, e muitas outras coisas”, comenta.

Por fim, na pós-produção, ele se vendo satisfeito com o trabalho, publica o vídeo. Dias depois de postado, ele analisa as métricas, vê a retenção, taxa de clique, engajamento, e estuda o que pode melhorar para o próximo vídeo.

Isso permite um crescimento contínuo, e graças a humildade de sempre querer melhorar, sempre entender que não existe um vídeo perfeito, isso permite com que os vídeos fiquem cada vez melhores. Esse é o mindset que eu utilizo e que me fará um dos maiores do Brasil em breve. Sei onde vou chegar”, declarou o produtor de conteúdo.

Diferenças entre produzir para o YouTube e para o Tik Tok

Micael explica que cada plataforma tem suas características, mas a ideia é basicamente a mesma. O Youtube e o TikTok tem espaço para vídeos curtos com alto poder de viralização, mas a monetização de verdade vem com os vídeos longos do Youtube.

Ele define que os vídeos curtos geram audiência, mas são os vídeos longos que geram conexão com essa audiência, e onde há conexão, a monetização vem em maior quantidade.

Micael tem 4.2 milhões de seguidores no Tik Tok e 461.458 seguidores no Instagram

@micaelmmelo vou ser tio! Menino ou menina? ♬ original sound – Micael Melo

Lidando com a fama

Melo define que sua fama é consequência de um trabalho bem feito. Ele diz que:

Quanto melhor for seu trabalho, a tendência é que mais pessoas o conheçam e isso é bem legal. Amo o contato com os fãs do meu conteúdo, mas não me apego a isso, porque fama, um dia vai embora. O que fica de verdade, é a influência e o impacto que eu tive na vida dessas pessoas

Metas para o futuro

Micael conta que uma de suas metas é ultrapassar Casimiro, que tem 9.5 milhões de inscritos, na plataforma. “É uma meta legal que os seguidores engajam e gostam de acompanhar. Acaba virando meta deles também”, brincou o produtor de conteúdo.

Além disso, Melo quer criar um projeto de um canal novo focado em ensinar as pessoas a crescerem seus canais no YouTube e viverem disso.

*Sob supervisão de Jhonathan Oliveira