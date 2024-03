Cícero Lucena lança projetos para o Centro da Capital em evento com a embaixadora da Espanha e o Governo do Estado

O prefeito Cícero Lucena lançou, na tarde desta quinta-feira (14), dois projetos que prometem impactar João Pessoa nas áreas de proteção ambiental e mobilidade urbana, numa parceria com a União Europeia e a Agência de Cooperação Espanhola. Intitulado LAIF City Life, o projeto prevê a urbanização e recuperação das margens do Rio Jaguaribe e reestruturação do transporte público da região central da Capital, que será a primeira do Brasil a ter iniciativas desta natureza aprovadas para financiamento internacional.

A solenidade aconteceu no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, onde o prefeito explicou que o projeto também terá a participação do Governo do Estado, que irá investir R$ 240 milhões na área de mobilidade urbana no Centro Histórico, enquanto a Prefeitura colocará R$ 160 milhões. Já para recuperação e reestruturação do Rio Jaguaribe, o investimento da gestão municipal será de R$ 200 milhões. Cícero Lucena disse ainda que a Prefeitura já deu início ao estudo técnico e a documentação para viabilizar o início das obras.

“É exatamente o objetivo que temos para a cidade de João Pessoa, que é preparar um futuro melhor para quem mora e para quem nos visita. E isso é fruto de um planejamento, de um trabalho e das oportunidades que Deus nos dá. Estamos somando a parceria com o Governo do Estado na parte de mobilidade, se estendendo às ações do João Pessoa Sustentável para outras etapas do Rio Jaguaribe, para que o projeto fique completo, como também a mobilidade do Centro Histórico, a requalificação das suas ruas, calçadas, praças, prédios com o financiamento”, afirmou o prefeito.

A União Europeia e a Agência de Cooperação Espanhola foram representadas pela embaixadora da Espanha, Mar Fernandez Palacios. Ela afirmou que os projetos estão alinhados com as prioridades de desenvolvimento sustentável do governo espanhol. “Tudo que acontece no mundo hoje tem repercussão no outro lado. Assim, o desenvolvimento sustentável de João Pessoa, o bem-estar dos seus cidadãos, tem também uma repercussão para o desenvolvimento dos cidadãos da Espanha e do mundo inteiro. Hoje, temos que trabalhar todos juntos”, frisou.

Também presente a solenidade, o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, reforçou a parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, destacando o planejamento da Capital para executar obras tão importantes.

“Aqui foram apresentados dois grandes projetos que abraçam diversas causas, como sustentabilidade e dignidade para as pessoas que moram às margens do Rio Jaguaribe. E, também, a acessibilidade no nosso centro. Então, eu quero parabenizar a gestão do prefeito, agradecer a embaixadora por aprovar esse projeto, mas claro, não fosse à iniciativa da gestão municipal de buscar, de apresentar e de desenhar um projeto viável, correto, que busca associar e cuidar das pessoas”, afirmou.