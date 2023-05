Dia das Mães

Procon-JP encontra diferença de até R$ 550,00 em serviços de salão de beleza; variação chega a 825%

10/05/2023 | 12:00 | 62

As mães que vão cuidar do visual (ou querem ganhar de presente) algum serviço oferecido em salão de beleza para comemorar seu dia neste domingo (14), devem consultar a pesquisa realizada pelo Procon-JP, que encontrou diferenças e variações nos preços bem significativas, a exemplo da aplicação de mechas, que está com preços entre R$ 100,00 (salões Luciane Lins, Penha Cabeleireira, Espaço Vip e Jane Cabeleireira – Centro) e R$ 659,00 (Gilvan Cabeleireiro – Tambaú), diferença de R$ 550,00 e variação 550%. Clique aqui e confira a pesquisa completa.

A maior variação, no entanto, ficou com a aplicação de tintura, 825%, com preços entre R$ 20,00 (Penha Cabeleireira e Vilma Cabeleireira – Centro) e R$ 185,00 (Gilvan Cabeleireiro – Tambaú), diferença de R$ 165,00. O levantamento do Procon-JP traz preços coletados em 26 estabelecimentos de várias partes da cidade para serviços de tratamento dos cabelos, das unhas e da pele.

A segunda maior variação ficou com a aplicação de hidratação capilar, 700%, com os preços oscilando entre R$ 10,00 (Studio Pamela Riane – Tambaú, e Cabine Escovaria – Bairro dos Estados) e R$ 80,00 (Stuio Juliana Lima – Expedicionários), diferença de R$ 70,00; seguido do serviço de esmaltação, 650%, com preços entre R$ 8,00 (Espaço da Beleza – Expedicionários) e R$ 60,00 (Espaço Vip – Centro), diferença de R$ 52,00.

Mais diferenças – As outras duas maiores diferenças foram registradas na escova progressiva, R$ 400,10, com preços entre R$ 99,90 (Salão Oh Moy Hair – Bairro dos Estados) e R$ 500,00 (Gilvan Cabeleireiro – Tambaú), variação de 400,50%; e na selagem, R$ 351,00, com os preços oscilando entre R$ 99,99 (Salão Oh Moy Hair – Bairro dos Estados) e R$ 450,00 (Gilvan Cabeleireiro – Tambaú), variação de 354,55%.

Confira os locais – A pesquisa foi realizada nos seguintes salões de beleza: Antony Cabeleireiro (Cabo Branco); Studio Pâmela Riane, Geane Florêncio, Gilvan Cabeleireiros, Rejane Fashion e Luciane Lins (Tambaú); Espaço da Beleza e Studio Juliana Lima (Expedicionários); Beka Vasconcelos, Cabine Escovaria, e Oh Moy Hair (Bairro dos Estados); Zezito Cabeleireiro, Studio de Beleza Sandra Melo, Cristina Cabelos, Espaço Rita Amorim, Penha Cabeleireira, Unhas da Jollie, Dayse Hair Studio de Beleza, Salão Astral, Salão Simpatia, Salão & Estética Espaço Vip, El Shaday, Vilma Cabeleireira, Studio Maria Hair e Salão de Beleza Jane (Centro); Star Hair Studio de Beleza (Shopping Tambiá).

Acesse a pesquisa completa nos sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br