conheça quem são os técnicos dos 10 clubes

O Campeonato Paraibano 2024 está bem perto de começar. Por isso, o Jornal da Paraíba listou todos os técnicos dos 10 clubes participantes e traçou um perfil de cada um deles.

No geral, há um certo equilíbrio quando se fala em nomes que já conhecem nosso estadual, e novatos na disputa. Seis comandantes são bem conhecidos do torcedor paraibano, enquanto outros quatro farão suas estreias.

Conheça os treinadores do Campeonato Paraibano 2024

Atlético de Cajazeiras – Ederson Araújo

Ederson Araújo conhece bem não apenas o futebol paraibano, mas também seu clube comandado. Será a sexta temporada dele comandando o Atlético de Cajazeiras, sendo a quinta na primeira divisão, somada a participação na Segundona deste ano que rendeu ao Trovão o título e o acesso de volta à elite do paraibano.

Antes dessa atual passagem de Ederson pelo Atlético-PB, ele já havia comandado o clube entre os anos de 2017 a 2020, fazendo boas campanhas, inclusive rendendo uma participação na Série D do Brasileiro, em 2020.

As boas atuações no Trovão lhe renderam o convite para comandar o Campinense em 2021, porém não deu muito certo.

Foram apenas duas partidas, sendo uma derrota por 7 a 1 para o Bahia, na Copa do Brasil, e uma segunda derrota na estreia do Paraibano, para o São Paulo Crystal, por 2 a 1, que culminou em sua demissão.

Ainda em 2021, Ederson comandou o Sport Lagoa Seca na 2ª divisão do Paraibano e conquistou o acesso com o Carneiro, sendo também vice-campeão da competição. Já em 2022 comandou o Serrano-PB, também na Segundona, e o São Paulo Crystal, no paraibano e na Série D.

Em 2024 será o 8º ano seguido de Ederson Araújo no futebol paraibano, passando por cinco clubes diferentes, portanto, não dá para negar que ele conhece bem nosso estadual.

Botafogo-PB – Cristian de Souza

Cristian de Souza é um dos técnicos que farão sua estreia no futebol paraibano. O gaúcho de 46 anos tem bastante rodagem pelos clubes do Sul, onde comandou as categorias de base do Grêmio e do Figueirense. Cristian passou também pelo Paraná, Ceará e esteve por último no São Luís.

A missão do “novato” é, além de fazer o Belo voltar a conquistar o estadual, o que não acontece há quatro temporadas, tirar o time da amarga fila pelo acesso para a Série B do Brasileiro. Em 2024 será a 11ª tentativa.

Campinense – Francisco Diá

Podemos até dizer que Francisco Diá dispensa apresentações. Quem, pelo menos uma vez na vida, nunca ouviu falar do treinador, seja pelo seu trabalho, onde inclusive já foi bicampeão paraibano pelo próprio Campinense, ou até pelas suas entrevistas polêmicas? Diá tem muita rodagem por clubes do Nordeste e ainda este ano defendeu o Botafogo-PB, no estadual.

Essa é a quinta temporada que Diá veste a camisa da Raposa. Pelo Rubro-Negro ele ganhou dois estaduais, em 2015 e 2016, e também foi vice-campeão da Copa do Nordeste em 2016.

A missão de Diá nessa sua nova passagem pela Raposa é bem mais complicada que das outras vezes. Agora, com apenas o Campeonato Paraibano no calendário, o treinador precisa fazer uma excelente competição para fazer o clube ter uma temporada mais cheia em 2025.

CSP – Josivaldo Alves

Podemos dizer que Josivaldo Alves é o técnico mais longínquo do futebol paraibano. O anteriormente presidente do CSP, está de forma direta no cargo de treinador desde 2019, porém de forma esporádica comandou o time em outras oportunidades desde 2014, sempre que havia necessidade.

O lema de Josivaldo e do CSP é o que todos já sabem: apostar na base. E para a temporada 2024 não será diferente. O clube, mesmo com a garotada, vai focar tanto em fazer um grande estadual, que preferiu abrir mão da vaga na Copa São paulo de Futebol Júnior, pois acabaria atrapalhando a logística e o foco no paraibano, como em anos anteriores.

Nacional de Patos – Michel Lima

O Nacional de Patos parece mesmo estar disposto a optar mais por caras novas. Depois de Rodrigo Fonseca na Série D de 2023, entra no circuito do futebol paraibano, defendendo o Naça, Michel Lima. O jovem técnico de apenas 37 anos fará seu primeiro Campeonato Paraibano. Anteriormente ele defendeu o Atlético Cearense, na Série D deste ano.

Michel Lima é ex-jogador, passando inclusive pelo Sousa, em 2010. Em sua curta carreira de treinador ele defendeu clubes cearenses. O Canário do Sertão será apenas seu sexto time. Em entrevistas recentes, ele revelou que quer aproveitar sua passagem pelo Naça para impulsionar sua carreira.

Pombal – Adriano Souza

Adriano Souza é um dos que podemos colocar na cota dos novatos no Campeonato Paraibano, mas não totalmente no futebol do nosso estado, pois este ano ele passou rapidamente pelo Campinense, como auxiliar técnico de Dico Wooley, na reta final da Série D.

Com apenas 39 anos, ele comandou as categorias de base do Náutico por cinco temporadas. O Pombal é apenas seu segundo time como técnico. Este ano ele comandou o Vitória das Tabocas na 2ª divisão do Pernambucano, indo muito bem, terminando a competição na segunda colocação. O acesso só não veio porque havia apenas uma vaga, que acabou com o campeão, o Afogados-PE.

Técnico jovem, em um time novo e recém chegado à elite do Campeonato Paraibano, ingredientes que levantam muitas dúvidas e uma curiosidade de como o Carcará entrará na competição. Mas isso só saberemos quando a bola rolar, a partir do dia 17 de janeiro.

São Paulo Crystal – Giovani Montinni

Podemos dizer que Giovani Montinni é a maior das novidades entre os técnicos do Campeonato Paraibano, pois o São Paulo Crystal é seu primeiro clube profissional de futebol como treinador.

Giovani até já dirigiu as categorias de base do Treze e é bastante conhecido no mundo do futsal, onde, aí sim, tem vasta experiência como comandante, mas no futebol de campo, será sua primeira experiência.

Serra Branca – Ranielle Ribeiro

Ranielle Ribeiro dispensa apresentações para o torcedor paraibano. Bicampeão pelo Campinense nos anos de 2021 e 2022, o técnico nunca perdeu uma partida do nosso estadual. Status que, somado ao grande investimento feito pelo Serra Branca, já credencia o jovem clube a entrar na lista de favoritos ao título do Campeonato Paraibano 2024.

Com os títulos do paraibano no currículo, o vice-campeonato brasileiro da Série D de 2021 pela Raposa, a experiência como técnico do ABC, Lagarto, Anápolis e mais recentemente no Santa Cruz,

Ranielle sabe do peso de seu currículo e onde pode chegar, mas é cauteloso nas entrevistas, afirmando apenas que o grande objetivo inicial é garantir um calendário cheio para o Carcará em 2025.

Sousa – Renatinho Potiguar

Renatinho Potiguar vai para sua segunda temporada no comando do Sousa. Os quase acessos para a Série C; primeiro com o América-RN, em 2020; depois com o próprio Sousa, este ano de 2023; o vice-campeonato paraibano de 2023, e as boas temporadas que ele vem fazendo nos últimos anos nos clube em que veste a camisa, podem levar a pensar que ele tem muitos anos de experiência como técnico.

Acontece que seu primeiro clube como comandante foi o Globo FC, em 2020. São apenas quatro temporadas na função, com resultados que mostram que ele sabe bem o que faz.

Para 2024 o primeiro grande objetivo é levar o Dinossauro para a Copa do Nordeste, para depois pensar em buscar o tricampeonato paraibano para o Alviverde, e, mais uma vez, buscar o acesso para a Série C.

Treze – William De Mattia

Nada menos que o atual campeão paraibano. William De Mattia chegou ao Treze no fim de 2022 com muitos olhares de desconfiança, em um ano que o Galo só tinha o Paraibano para disputar.

Com apenas outros três clubes em seu curto currículo como técnico (Nova Mutum, Grêmio Anápolis e Juventus Jaraguá), ele driblou as desconfianças, construiu uma caminhada vitoriosa e devolveu ao Alvinegro um calendário cheio para 2024.

Para sua segunda passagem pelo Treze e pelo futebol paraibano, o objetivo é ser bicampeão, dar mais uma vez um bom calendário ao Galo em 2025, isso no primeiro semestre, para depois passar a focar no Campeonato Brasileiro da Série D e ir em busca do acesso.

