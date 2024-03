Cida diz na CBN que está confiante que as prévias do PT serão mantidas em João Pessoa

A deputada estadual Cida Ramos, pré-candidata a prefeita de João Pessoa, disse, em entrevista à CBN Paraíba nesta sexta-feira (15), estar confiante que as prévias do PT para definição do nome do partido para a disputa serão mantidas. Seu entendimento é que a ” militância precisa ser respeitada, porque a própria história do partido exige e atesta isso”.

Ontem à noite, o Coordenador Eleitoral do PT, Humberto Costa, decidiu suspender o processo local de definição de tática eleitoral na capital.

Em entrevista à CBN, hoje, Humberto Costa disse que a decisão foi para proteger o partido e evitar conflito, já que forças externas querem minar a candidatura própria do PT, em João Pessoa.

Cida Ramos, que afirmar ainda é pré-candidatura em João Pessoa, também acredita que teria gente tentando fazer com que o projeto de Lula não tenha uma representação em João Pessoa. “Uma tentativa de ganhar no primeiro turno, né? Algo que não vai acontecer, eu tenho certeza que o PT tem potencial para o segundo turno”, declarou.

As prévias estavam marcadas para o dia 07 de abril e entre os nomes da disputa está a deputada estadual Cida Ramos (PT). Na última segunda-feira, o deputado estadual Luciano Cartaxo (PT) desistiu de participar da escolha interna.

De acordo com o documento do coordenador do Grupo Nacional do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) nacional do PT, a tática eleitoral de João Pessoa será discutida pelo Diretório Nacional em reunião marcada para acontecer no dia 26 de março.