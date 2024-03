Mais Além SINOPSE E QUE HORAS COMEÇA

COnfira a programação da Globo hoje, sexta 15/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

Sinopse: Ghostbusters: Mais Além

Após décadas de tranquilidade, a cidade de Nova York se vê novamente ameaçada por uma invasão sobrenatural. Agora, uma nova geração de caçadores de fantasmas precisa enfrentar os desafios e mistérios que surgem com o ressurgimento das entidades malignas. Com equipamentos aprimorados e um novo arsenal de tecnologia paranormal, eles devem salvar a cidade e o mundo de uma ameaça que vai além do que jamais enfrentaram.

**Ficha Técnica:**

– **Título:** Ghostbusters: Mais Além

– **Direção:** Jason Reitman

– **Roteiro:** Jason Reitman e Gil Kenan

– **Elenco:** Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon, Paul Rudd, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver

– **Gênero:** Comédia, Fantasia, Aventura

– **Produção:** Ivan Reitman, Dan Aykroyd

– **Música:** Rob Simonsen

– **Fotografia:** Eric Steelberg

– **Edição:** Dana E. Glauberman, Nathan Orloff

– **Estúdio:** Columbia Pictures, Ghost Corps, Bron Studios

– **Distribuição:** Sony Pictures Releasing

– **Data de Lançamento:** 2023 (EUA)

– **Duração:** Aprox. 124 minutos

Ghostbusters: Mais Além promete trazer uma nova aventura emocionante repleta de humor, ação e sobrenatural, enquanto presta homenagem ao legado da franquia Ghostbusters.