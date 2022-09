Nesta quinta-feira

Prefeitura realiza ação em alusão ao Dia do Surdo na Policlínica do Cristo

28/09/2022 | 12:00 | 21

Em alusão ao Dia Nacional do Surdo, celebrado no dia 26 de setembro, Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Área Técnica da Pessoa com Deficiência, realiza nesta quinta-feira (29) uma ação para celebrar a data. A atividade acontece a partir das 9h, na Policlínica Municipal do Cristo, que está localizada na Rua Olívia de Almeida Guerra, s/n°, Cristo Redentor.

Na ocasião serão realizadas palestras sobre prevenção ao suicídio, em alusão ao Setembro Amarelo, com a equipe de psicologia da policlínica, palestra sobre cuidados com a saúde bucal, orientações sobre a saúde em geral, além da realização de sorteio de brindes e a oferta de um coffee break para os participantes.

“Convidamos todos que fazem parte da comunidade surda, e os ouvintes também, a estarem conosco nesse momento de celebração, mas também de conscientização sobre a importância do cuidado com essas pessoas e de prevenção à saúde”, convida a coordenadora da Área Técnica da Pessoa com Deficiência, Ingrid Sales.

Todo o evento contará com a participação das profissionais intérpretes de Libras da Rede Municipal de Saúde.