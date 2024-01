Qual filme vai passar no CINEMAÇO? HOJE DOMINGO (21/01), Que horas começa

Por MRNews



A semana promete emoções cinematográficas na tela da Globo, com uma seleção diversificada de filmes na Sessão da Tarde. Prepare-se para viajar por diferentes gêneros e experiências cinematográficas cativantes. Vamos dar uma olhada na programação de 20 a 26 de janeiro de 2024:

Domingo, 21/01/2024

Corujão II – Um Amor Inesperado Testemunhe um improvável romance na comédia romântica francesa de 2015 dirigida por Clovis Cornillac, “Um Amor Inesperado.”

Temperatura Máxima – Velozes & Furiosos 7 Ação e velocidade se encontram em “Velozes & Furiosos 7”, dirigido por James Wan em 2015. Vin Diesel e Dwayne Johnson lideram o elenco nesta corrida pela sobrevivência.

A “Temperatura Máxima” na programação televisiva é mais do que uma simples categoria de entretenimento; é um convite para mergulhar em histórias repletas de ação, emoção e adrenalina. Ao longo dos anos, esse horário privilegiado na grade de programação tem cativado espectadores, oferecendo uma seleção diversificada de filmes que aquecem os corações e elevam a temperatura do entretenimento.

Domingo Maior – Estocolmo Dirigido por Robert Budreau em 2018, “Estocolmo” mergulha em uma negociação complicada quando um homem faz reféns em um banco para libertar um amigo da prisão.

O “Domingo Maior” é para os amantes do cinema desfrutarem de emoções intensas e tramas cativantes nas noites de domingo. Consolidando-se como uma das atrações mais aguardadas da programação televisiva, esse horário especial apresenta uma seleção de filmes que mergulham os telespectadores em narrativas envolventes, repletas de suspense, ação e reviravoltas. Seja explorando os meandros de crimes complexos, dramas impactantes ou thrillers cheios de adrenalina, o “Domingo Maior” proporciona uma experiência cinematográfica marcante.

Cinemaço – Independence Day Encerre o domingo com a épica invasão alienígena em “Independence Day” (1996), dirigido por Roland Emmerich, estrelado por Jeff Goldblum e Will Smith.

No horário nobre do domingo, os cinéfilos têm encontro marcado com a intensidade cinematográfica proporcionada pelo “Cinemaço”. Este bloco televisivo apresenta uma seleção de filmes que vai além do entretenimento, oferecendo uma experiência marcante de drama, ação e suspense. Com narrativas envolventes e produções que prendem a atenção, o “Cinemaço” se destaca como uma opção imperdível para encerrar o final de semana com chave de ouro. Seja explorando tramas intricadas, desvendando mistérios ou mergulhando em aventuras épicas, o horário proporciona uma verdadeira maratona cinematográfica, trazendo o melhor do cinema para a tela da televisão e cativando espectadores ávidos por histórias envolventes.

Segunda-feira, 22/01/2024

Sessão da Tarde – Como Treinar o Seu Dragão 3 A animação americana de 2019, “Como Treinar o Seu Dragão 3”, dirigida por Dean Deblois, leva Soluço e seus amigos em uma busca pela convivência pacífica entre homens e dragões.

Continue a semana com mais histórias envolventes na Sessão da Tarde, explorando o cinema de diversos países e gêneros. A magia do cinema está à sua espera na programação da Globo. Aproveite!