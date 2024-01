Dois dias parece pouco tempo para aproveitar uma viagem. Pensando nisso, o Jornal da Paraíba te mostra um roteiro com o que fazer em João Pessoa em 2 dias, afinal, um fim de semana pode ser ideal para conhecer a capital paraibana!

Aqui, você vai aprender roteiros que vão te fazer otimizar o tempo e garantir bons momentos em ótimas paisagens, mesmo em poucos dias. Esta reportagem foi feita com auxílio dos guias da Criativa Turismo.

O que fazer em João Pessoa em 2 dias

Roteiro – dia 1

Manhã

A ideia é fazer um “City Tour Histórico”, para conhecer a parte antiga e nova da capital paraibana.

Nesse city tour, é possível conhecer pontos importantes para a história e cultura da região, como o Centro Histórico, e as praias localizadas na área urbana da capital, como a praia de Cabo Branco.

Tarde

Já no início da tarde, ainda nas praias, o roteiro pode seguir para restaurantes à beira mar.

A ideia é ir para um almoço à beira mar na praia de Ponta de Campina, e aproveitar a paisagem até o fim da tarde.

O pôr do sol, é claro, é na cidade portuária de Cabedelo, na Região Metropolitana de João Pessoa. Ao som do Bolero de Ravel, na Praia do Jacaré, turistas e visitantes contemplam a natureza.

Noite

De noite, o point turístico de João Pessoa é a Feirinha de Tambaú. Localizada na orla da capital, o espaço oferece diversas opções de produtos em artesanatos, ideais para presentear parentes e amigos.

Há também várias lanchonetes e restaurantes no entorno da feirinha, o que torna a opção de passeio ainda melhor!

Roteiro – dia 2

Manhã

O segundo e último dia de viagem é ideal para conhecer as paisagens paradisíacas do Litoral Sul da Paraíba.

Por isso, a sugestão é conhecer a praia de Coqueirinho. Entrecortada de coqueiros e areias brancas, é uma das praias mais belas do país e a “queridinha” da Costa do Conde, na Grande João Pessoa.

Tarde

À tarde, é a vez de viver uma das experiências únicas que o litoral paraibano proporciona: conhecer a praia de Tambaba, uma das mais famosas do Nordeste pelo naturismo.

De Tambaba, a sugestão é seguir para a paradisíaca praia de Tabatinga, onde o turista pode aproveitar um delicioso banho de mar e de rio em um encontro perfeito da natureza protegido por falésias.

O local também é ideal para tirar belas fotos e aproveitar o pôr do sol.

Noite

Na última noite em João Pessoa, a boa é conhecer os shoppings da capital paraibana para uma programação mais tranquila.

Outra opção é visitar teatros ou casas de shows que tenham programação em cartaz, garantindo curtição até o último segundo em João Pessoa.