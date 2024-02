Secretarias municipais se reúnem para alinhamento de ações de mobilidade em João Pessoa

Diversas secretarias da Prefeitura de João Pessoa se reuniram, na tarde desta quinta-feira (15), para alinhar ações a serem apresentadas à comitiva da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), que visita a Capital paraibana na próxima semana. O encontro ocorreu na Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria.

“Essa reunião de hoje acontece a pedido do prefeito Cícero Lucena, com o princípio de alinharmos nosso trabalho e podermos entregar à comitiva que visitará João Pessoa o que estamos fazendo e queremos fazer para melhorar a mobilidade e qualidade de vida das pessoas. A cidade está crescendo e precisamos não apenas pensar, mas fazer obras que ajudem no futuro dos pessoenses”, destacou Antônio Eliseu, coordenador geral do projeto na Prefeitura de João Pessoa.

O objetivo dessa visita é, a partir da aprovação da Agência, sejam construídos dois terminais de passageiros em corredores importantes da cidade – um no bairro do Cristo e outro no trecho Bessa/Epitácio, com o uso de ônibus articulados e corredores de velocidade próprios.

Nestes terminais, a população terá estrutura de comércio, bicicletário, banheiros, estacionamento e serviços da administração pública. Também serão realizadas ações de regularização, despoluição e recuperação dos rios Jaguaribe e Timbó para melhorar a qualidade das águas, com recursos na ordem de R$57 milhões.

Representantes – Estiveram presentes na reunião representantes das secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Ciência e Tecnologia (Secitec), Participação Popular (SEPP), Finanças (Sefin), Receita (Serem), Planejamento (Seplan), Meio Ambiente (Semam), Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (Sedest), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Habitação (Semhab), Políticas Públicas para Mulheres (SEPPM), Procuradoria Geral do Município (Progem), Controladoria Geral do Município (CGM), Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT+ e de Igualdade Racial, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob).