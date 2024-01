Praça da Paz é alvo de vândalos um dia após revitalização feita pela Prefeitura de João Pessoa

Um dia após a Prefeitura de João Pessoa realizar uma ação de revitalização e manutenção na Praça da Paz, o espaço foi alvo de vândalos durante a madrugada deste sábado (20). A praça, que é um dos principais pontos de convivência e prática esportiva no bairro do Bancários, amanheceu com várias pichações. A depredação do patrimônio público é considerada crime, que prevê detenção de seis meses a três anos e multa.

Nesta sexta-feira (19), em um trabalho em conjunto feito pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e pela Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), a praça recebeu melhorias na parte de pintura e zeladoria, consertos em equipamentos de ginástica e brinquedos, manutenção na rede elétrica e hidráulica e reparos.

O secretário de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa, Fábio Carneiro, ressaltou que o serviço de manutenção e zeladoria é realizado com frequência, de acordo com o cronograma de atividades elaborados pela Pasta, mas apesar disso os vândalos insistem em danificar o patrimônio público, causando prejuízos para toda a sociedade.

Fábio Carneiro lembrou que recentemente a Sedurb realizou uma grande ação de revitalização no Centro Histórico da Capital, incluindo pontos como a Praça João Pessoa, Rua Duque de Caxias, Praça 1817, entre outros, e já constata prática de vandalismo também nesses locais.

“Realizamos com frequência a zeladoria para manter esses espaços limpos e organizados, mas também contamos com a população para denunciar, através dos nossos canais, toda e qualquer ação dessa natureza”, destacou.

O superintendente executivo da Emlur, Igo Morais, também lamentou o ocorrido, mas ressaltou que mesmo com a ação de vândalos, a gestão continuará trabalhando para deixar a nossa cidade cada vez mais bonita e organizada.

“É muito triste a gente presenciar uma situação como essa. A Prefeitura, a Emlur e diversas secretarias vem se empenhando para dar seu melhor no cuidado com a cidade e esses vândalos danificam o patrimônio público. Apesar do ocorrido, vamos seguir trabalhando para manter os nossos parques, praças e demais equipamentos sempre bem zelados”, frisou.

Vandalismo é crime – A depredação do patrimônio público é um ato que causa prejuízo não somente ao Estado, mas a toda a sociedade. Os crimes são passíveis de punição, de acordo com a Lei nº 2.848/40, artigo 163, que prevê detenção de seis meses a três anos e multa.

Caso a população presencie atos de vandalismo em equipamentos públicos da Capital, a recomendação é ligar para a Guarda Civil Metropolitana através do telefone 193 ou para a Polícia Militar pelo número 190.

Serviços de zeladoria – A população pode solicitar as ações de manutenção e zeladoria da Sedurb entrando em contato pela plataforma 1doc, pelo telefone 3218-9300 ou e-mail [email protected]. Os pedidos são anexados ao cronograma periódico da pasta e atendidos conforme a urgência de cada situação.