Crianças da Educação Infantil apresentam cantata natalina no Mangabeira Shopping

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio do Departamento de Educação Infantil e Departamento de Música, irá realizar, nesta quarta-feira (13), a partir das 18h, a ‘Cantata Natalina – Celebrando Jesus’, na praça de eventos do Mangabeira Shopping.

Formado por 130 crianças dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), do bairro de Mangabeira, 90 alunos participam cantando e 40 farão a encenação da história do nascimento de Jesus. Eles serão acompanhados pela orquestra da Sedec.

“A cantata ainda nem começou, mas eu já fico emocionada só em ver a preparação e dedicação dessas crianças. Nosso objetivo é de inovar e proporcionar um momento natalino raro na vida de algumas crianças. Só quero agradecer a todas as pessoas e setores da secretaria que estão envolvidos nesse espetáculo, em nome da secretária América Castro”, disse com alegria a chefe do Departamento de Educação Infantil da Sedec-JP, professora doutora Sonaly Lima.

Irão se apresentar crianças dos seguintes CMEIs: El Shaday, Josiara Telino, Vera Lúcia, Maria de Lourdes Brandão e Roberta Tavares. Haverá ainda a participação do CMEI Maestro Pedro Santos e Márcia Suênia, localizados no Cidade Verde.

“Nesta terça-feira realizamos o último ensaio com as crianças e elas estão bastante ansiosas e nós também. Elas estão muito felizes em poderem ter essa oportunidade de se apresentarem para muitas pessoas. Será um momento único em nossas vidas”, disse o diretor da Seção de Bandas da Sedec, Rômulo Albuquerque.

Repertório

– “Vem Chegando o Natal”, Aline Barros

– “Maria e o Anjo Gabriel”, Anjos de Resgate

– “Meu Bom José”, Rita Lee

– “Vem que Vem”, Celebrando Jesus

– “Num Berço de Palha”, Hinário Adventista

– “Noite Feliz”, Joseph Mohr e Franz Gruber

– “Lá nas Campinas”, Celebrando Jesus

– “Caminho das Estrelas”, Celebrando Jesus

– “Natal Todo Dia”, Roupa Nova.