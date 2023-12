Cão urbano ou matuto?

Outro dia estávamos conversando em casa sobre o aumento da qualidade de vida dos nossos cães depois que nos mudamos pro campo.

Apesar de todos os medos que meu eu urbano tem de alguns insetos, preciso reconhecer que nunca os vi mais felizes.

Na verdade, nossos cães sempre tiveram contato com o mato, fazenda, praia…achamos fundamental que eles possam exercer a natureza deles explorando ambientes naturais, entrando em contato com a chuva, terra, lama, grama, lagos.

Até os mais “nutellas” estão aproveitando e interagindo bastante com a natureza; mas é claro que eles não abrem mão de deitar na caminha fofa no fim do dia e tá tudo certo!

Muitas vezes, nós tutores que nos consideramos pais de pet e os tratamos como filhos, negligenciamos algumas necessidades caninas por acreditar que estamos fazendo o melhor pra eles, mas se pararmos pra pensar, será que estamos mesmo?

Impedir que o cachorro se suje, obrigar um banho toda semana mesmo quando não se tem necessidade, perfumes, roupas e acessórios como sapatos e óculos, passeios ao shopping, passeios semanais…será que se o nosso cão falasse pediria pra fazer tudo isso mesmo?

Ou será que ele não ficaria mais feliz rolando na grama e esbaldando na lama?

O contato dos cães com a natureza ajuda a aumentar a imunidade e traz benefícios comportamentais, afinal, cavar, cheirar coisas novas, caminhar em solos diversos, rolar na terra, alimenta seus instintos, trazendo um certo equilíbrio interior.

Acho que, no fundo, todo cãozinho é raiz, nós é que ainda não aceitamos isso!