Bruno se filia ao União Brasil no próximo domingo

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), assina no próximo domingo (dia 17) a ficha de filiação ao partido União Brasil, comandado na Paraíba pelo senador Efraim Filho. A filiação já vinha sendo anunciada há algum tempo e deverá contar a presença de lideranças nacionais da legenda, como ACM Neto.

A entrada de Bruno no partido é mais um passo para garantir legenda para que ele possa disputar a reeleição ano que vem, após ficar sem espaço no PSD, comandado no Estado pela senadora Daniella Ribeiro.

O União Brasil é hoje um dos maiores partidos do país e é fruto da junção entre o PSL, que elegeu o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018, e o Democratas – comandado por Efraim há tempos.

A legenda no Estado possui um deputado federal, Damião Feliciano. Damião faz parte da base de apoio ao governador João Azevêdo, do PSB.