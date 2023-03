Garantia de direitos

Coordenadoria de Promoção da Cidadania LGBT e Igualdade Racial se reúne com Ministério Público Federal em Brasília

11/03/2023 | 17:00 | 34

A Coordenadoria de Promoção LGBT e Igualdade Racial de João Pessoa participou, nesta sexta-feira (10), de uma reunião com o Ministério Público Federal (MPF), em Brasília. O encontro proporcionou a oportunidade de debater questões de extrema relevância para essa população. Participaram Geraldo Filho, titular da Coordenadoria; o procurador geral do MPF, Carlos Vilhena; e membros do Fórum Nacional de Gestores e Gestoras LGBT.

Segundo Geraldo Filho, a reunião foi um momento de partilha de experiências e apresentação de propostas que possam melhorar o acesso à cidadania para esse grupo de pessoas. Na ocasião, João Pessoa apresentou duas sugestões: a possibilidade de garantia de gratuidade do serviço de cartórios para pessoas trans, bem como a solicitação de uma lei específica que regulamente o serviço militar para homens trans. De acordo com o coordenador, os participantes se mostraram receptivos ao pleito e se comprometeram em anexar as demandas apresentadas a uma nota técnica, que será enviada ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

“A reunião foi de extrema importância para a política pública da população LGBT em todo o país, especialmente de João Pessoa, haja vista que tratamos especificamente da Capital na reunião para que possamos resolver os problemas existentes que dificultam o acesso à cidadania dessa população na nossa cidade”, destacou Geraldo Filho, coordenador de Promoção LGBT e Igualdade Racial de João Pessoa.

Trabalho amplo e contínuo – Além de lutar pelas questões de cidadania para a população LGBT de João Pessoa, a coordenadoria também oferece uma série de serviços de saúde. Localizada no Parque Solon de Lucena (Lagoa), nº 216, o espaço segue disponibilizando à população LGBT, negra, cigana e quilombola da Capital, de maneira gratuita, serviços na área de saúde, desde atendimento psicológico a citológico, via SUS ou por convênios com universidades privadas. A Coordenadoria funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone: 3218-9246 ou 3222-8853.