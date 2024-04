Prefeitura abre inscrições com 120 vagas para o Eu Posso na próxima terça-feira

Mais 120 empreendedores da Capital serão beneficiados com créditos do programa Eu Posso, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa (Sedest). Os valores oferecidos vão de R$ 8 mil até R$ 15 mil. As inscrições começam na próxima terça-feira (16), às 9h, e seguem até a quarta-feira (17), às 17h. Recentemente, o programa atingiu a marca de R$ 12 milhões investidos na economia local.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Sedest, que fica na Rua Diogo Velho, nº150, Centro. Serão disponibilizadas 60 vagas no primeiro dia e outras 60 no segundo. Para concorrer, os interessados devem portar a documentação completa no ato da inscrição. Para pessoa jurídica (crédito empresarial), o valor concedido aos empreendedores pode chegar a R$ 15 mil, e para pessoa física, a R$ 8 mil. Todos as informações sobre o edital estão disponíveis no site euposso.joaopessoa.pb.gov.br.

Investimento – O objetivo do Eu Posso é fomentar o empreendedorismo a partir da capacitação e do crédito orientado incentivando a criação e o fortalecimento de pequenos negócios nos setores de comércio, serviços, indústria e agricultura na cidade de João Pessoa.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa, Vaulene Rodrigues, celebra os números e a abertura de mais um edital com a liberação de créditos que tem mudado a vida dos pequenos e médios empreendedores na cidade. “O Eu Posso tem sido um estímulo importante para empreendedores que estão dando os primeiros passos e também para aqueles que buscam ampliar e aperfeiçoar seu empreendimento”, destacou.

Vaulene Rodrigues lembra as condições diferenciadas apresentadas pelo Eu Posso para os empreendedores da Capital. “O programa recentemente chegou à marca de mais de 12 milhões de reais investidos na economia local. Com condições diferenciadas de mercado e uma jornada completa de oito etapas, o programa segue permitindo inclusão e suporte aos empreendedores da Capital”, acrescentou.

Capacitação – Depois das inscrições, os proponentes aptos seguirão para a etapa de capacitação, que contará com quatro cursos, também presenciais: Despertando a atitude empreendedora, com 1h de duração; Gestão de riscos para empreendedores, com 2h de duração; Finanças pessoais, 2h de duração; e Comunicação e oratória, com 1h de duração.

Quem pode se inscrever – Empreendedores formais e informais, maiores de 18 anos ou legalmente emancipados, residentes e domiciliados no Município de João Pessoa e Pessoa Jurídica (MEI e ME), também sediada em João Pessoa e com cadastro ativo junto à Receita Federal.

Documentação – Os interessados em concorrer como pessoa física precisam apresentar, na inscrição, documento de identidade com foto (RG, CNH ou carteira profissional); comprovante de Situação Cadastral no CPF; comprovante de residência em nome do empreendedor, dos pais ou do cônjuge, como fatura (com nome completo, endereço, CEP e data de vencimento) de água, energia, telefone, internet ou fatura de cartão de crédito de até 90 dias, contrato de aluguel (com firma reconhecida do locador e locatário) ou declaração de residência (disponibilizada através do site do Eu Posso para download) datada e assinada; certidão negativa municipal; comprovante de conta bancária cuja titularidade seja do empreendedor e que contenham informações sobre banco, agência, número da conta e nome do titular; e Certidão Negativa de cadastro nos órgãos de proteção ao crédito.

Já para pessoa jurídica é necessário levar documentos pessoais dos sócios pessoa física (no caso de ME) ou do titular (no caso de MEI): certidão negativa municipal Pessoa Jurídica; cartão CNPJ ou Certificado de MEI; comprovante de endereço comercial Pessoa Jurídica; certidão negativa estadual Pessoa Jurídica; certidão negativa federal Pessoa Jurídica; certificado de regularidade do FGTS Pessoa Jurídica; comprovante de conta bancária Pessoa Jurídica que contenha informações sobre banco, agência, número da conta e nome do titular: e Certidão Negativa de cadastro nos órgãos de proteção ao crédito.

Condições diferenciadas – O pagamento poderá ser dividido em até 24 parcelas mensais fixas, com carência de até três meses, quando houver investimento em capital fixo ou misto. Para investimento apenas em capital de giro, o pagamento será de até 12 parcelas e sem carência. As taxas de juros são de 0,9% ao mês.

Beneficiados – O programa Eu Posso já beneficiou 2.226 empreendedores em João Pessoa, sendo 855 homens e 1.371 mulheres. Já são R$ 12.018.100,00 investidos na economia local. Desse total, R$ 4.969.300,00 foram para 590 pessoas jurídicas e R$ 7.048.800,00 para 1.636 pessoas físicas. São 72 bairros e comunidades atendidos ao todo.