Paraíba oferece R$ 452 mil para municípios atingirem meta de vacinação contra Influenza

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) da Paraíba ofereceu, nesta quarta-feira (17), incentivo financeiro para os municípios que atingirem a meta de 90% de cobertura da vacinação contra Influenza, incluindo o grupo prioritário de crianças de 6 meses a menores de 6 anos.

O valor total da premiação será de R$ 452.400,00, equivalente a R$ 300,00 por sala de vacina municipal, considerando o total de 1.508 salas ativas no estado.

Os recursos serão transferidos no mês de junho às cidades que cumprirem os dois critérios estabelecidos: atingir a meta de 90% da cobertura e vacinar o grupo prioritário de crianças de 6 meses a menores de 6 anos.

A verba utilizada é do tesouro estadual e o repasse financeiro será feito para complementação de ações aos municípios.

Vacinação contra Influenza

A Paraíba é o estado brasileiro com a maior porcentagem de vacinados, mas a meta ainda não foi alcançada e o objetivo do incentivo financeiro é estimular a vacinação, principalmente entre as crianças.

Do total de 312.277 crianças aptas a receber a vacina, até o momento 115.174 doses foram aplicadas neste grupo.

A campanha de vacinação contra a Influenza seguirá até o dia 31 de maio, mas faltando pouco mais de uma semana para a data final, a cobertura vacinal geral no estado está em 45,99% e do público infantil está em 36,67%.

