No Espaço Cultural

Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo segue programação nesta quinta-feira

17/05/2023 | 19:30 | 31

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), segue a programação da segunda edição do Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo nesta quinta-feira (18), no Espaço Cultural. A partir das 6h serão distribuídas 1.500 fichas para quem busca vagas de emprego. O atendimento terá início às 8h, seguindo ordem de chegada. Ao todo, estão sendo disponibilizadas aos candidatos mais de mil oportunidades. O evento continua até as 17h oferecendo também uma vasta programação de capacitações gratuitas e serviços de orientação profissional.

O Feirão começou nesta quarta-feira (17), recebendo um grande público. O vice-prefeito, Leo Bezerra, fez a abertura oficial. Ele destacou a satisfação em promover um evento tão grandioso, tanto em estrutura quanto em oferta de serviços. “É dessa forma que a gente quer construir uma cidade cada vez melhor. As portas da Prefeitura sempre estarão abertas para todos os parceiros que estão aqui conosco. Muito mais do que uma cidade que cuida, somos uma cidade preocupada com o dia a dia, com o emprego, com a renda e com o fomento do empreendedorismo”, disse.

Nesta quarta-feira, primeiro dia do Feirão, o Sine-JP registrou 1.100 atendimentos a candidatos em busca de oportunidades no mercado de trabalho, sendo 900 deles convencionais; 100 pessoas com deficiência (PCD); e 100 mulheres quilombolas. Sete empresas estiveram no local já realizando entrevistas seletivas. Ao todo, elas estão oferecendo 854 oportunidades. Além disso, as capacitações contaram com 937 participantes. Já no estande da Sala do Empreendedor de João Pessoa, foram abertas 54 empresas de empreendedores hipossuficientes.

“A população atendeu nosso chamamento e entendeu a importância de tudo que estamos oferecendo aqui, com tanto empenho. Reunimos grandes parceiros pensando em quem quer crescer profissionalmente, seja ingressando no mercado de trabalho ou empreendendo. São cerca de 40 estandes com diversos serviços acontecendo, incluindo uma grade de capacitação riquíssima em conteúdo. Nesta quinta, seguiremos a postos para receber ainda mais pessoas”, falou Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa.

Oportunidades – Muita gente compareceu ao Espaço Cultural, nesta quarta, almejando conquistar uma oportunidade no mercado de trabalho. Sérgio Coelho, de 42 anos, foi o primeiro da fila. Para isso, ele disse que chegou ao local no final da noite da terça-feira (16). “Queria ter certeza que pegaria ficha”, contou. Ele traz no currículo uma experiência vasta: já trabalhou como cuidador de idosos, estoquista, vendedor, auxiliar de produção, serviços gerais e barbeiro. “Mas estou desempregado há oito meses. Vim aqui em busca de oportunidade, independentemente da área. E estou achando tudo muito legal”, disse.

Também teve quem está em busca do primeiro emprego, como Laís Souza, de 19 anos. Ela concluiu o Ensino Médio no ano passado e chegou ao Feirão por meio do projeto Emprega Margaridas, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-13ª Região). Ela almeja uma oportunidade para trabalhar com vendas, em recepção ou em setor administrativo. “Recebi encaminhamentos e, aqui mesmo no Feirão, já participei de duas entrevistas. Me trataram super bem, não fiquei nervosa. Agora, vou enviar meu currículo para eles e aguardar o resultado. Estou esperançosa”, disse.

Parcerias – Para a realização do Feirão, a Prefeitura de João Pessoa conta com o apoio do Sebrae Paraíba, Governo do Estado, Fecomércio, Câmara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa (CDL), Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Procon-JP, Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap), Senai Paraíba, Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad) e Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa).

O evento também tem como parceiras as seguintes empresas e instituições: Brisanet, Up! Personalizados, Uninassau, Menor Preço, Prepara Cursos Centro JP, Cebrac, Três Marias, Vicoa Brasil Centro de Vendas, Nord Hotel, Casa do Construtor, AeC, Instituto Fios e Formas, Instituto JGWerneck, Elmo Solution, Uniesp, Tattoo Mania, Banco do Nordeste (BNB) e No Balaio.