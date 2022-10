Prefeitura de Campina Grande reúne crianças e adolescentes em mais uma atividade comemorativa ao aniversário da cidade | Prefeitura de Campina Grande – PB

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Assessoria de Projetos e Planejamento da Secretaria de Assistência Social (Semas) e com apoio da Secretaria de Educação (Seduc), realizou, na tarde desta terça-feira, 25, uma ação comemorativa ao aniversário de 158 anos do Município. A ação ocorreu no Clube da Bolsa e contou com a participação de aproximadamente 250 crianças e adolescentes, incluindo alunos da Escola Municipal Frei Dagoberto, que funciona no Alto Branco; além de integrantes da Banda de Música “Treze de Julho”; e o grupo de dança do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – Polo Bodocongó.

O evento foi aberto com apresentações musicais e, em seguida, a coordenadora de Educação Patrimonial nas Escolas, professora Giovanna de Aquino (que na oportunidade, representou o secretário de Educação, Raymundo Asfora Neto), ministrou palestra com o tema: “A História de Campina Grande, refletida nos lugares da Memória”.

Com a utilização de fotos dos principais monumentos, a professora abordou tópicos importantes do surgimento da cidade, até os dias de hoje. “Falar da história de Campina é falar da nossa própria história, seja natural da cidade ou não. Nós tivemos a oportunidade de tratar não só da palestra, mas também vimos apresentações culturais muito ricas que tratam também do patrimônio imaterial da cidade, isso é um legado e acaba sendo um momento de bastante aprendizado”, comentou Giovanna Aquino.

“Um evento como esse é muito significativo. A gente está tentando fazer com que nosso povo conheça, desde criança, a sua história. Então é muito significativo que a Semas e a Seduc, façam com que essas crianças conheçam e valorizem a história, e assim, temos a certeza de que teremos uma boa perspectiva para o futuro dessas crianças”, disse o secretário.

Ao final, houve ainda a apresentação do grupo de dança do SCFV e foi servido um lanche para os participantes. Prestigiaram a ação, o coordenador de Projetos e Planejamento, Alexandro Felizardo; a gerente da Criança e do Adolescente, Rouse Andrade; o supervisor da Semas, Manoel Abumussa; e o diretor financeiro, Emmanuel Sousa.

Codecom