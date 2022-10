Palmeiras x América de Cali: Onde assistir ao vivo a Libertadores da América feminina, Hoje (26/10) – BOLA ROLANDO

O jogo entre Palmeiras x América de Cali acontece Hoje (26/10) às 19 hs. O mandante da partida Palmeiras QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA FEMININA 2022.

JOGOS DE HOJE

19:00 Palmeiras x América de Cali Semifinal

Prováveis escalações

Escalação do provável PALMEIRAS: Jully; Bruna Calderan, Poliana, Julia, Katrine; Duda, Ary Borges, Camilinha; Bia Zaneratto, Byanca Brasil e Andressinha.

Escalação do provável AMÉRICA DE CALI: Giraldo; Basanta, Natis, Castañeda, Yantén; Pineda, Martínez, Muñoz, Ospina; Zamorano e Usme.

ONDE ASSISTIR Deportivo Cali x Boca Juniors AO VIVO PELA LIBERTADORES FEMININA?

As próximas partidas da Copa das Américas feminina terão transmissão gratuita no canal Pluto TV Esportes (canal 402). Serviço de streaming gratuito da Paramount. Canais Sportv (TV fechada) também transmitirão a Libertadores Feminina, torneio que começará na próxima quinta-feira (13), com a participação de Corinthians, Palmeiras e Ferroviária representando o Brasil.

A COPA LIBERTADORES FEMININA

A Copa Libertadores Feminina começa em Quito! Horários confirmados para os jogos das Dragonas de IDV e do Club Ñañas na maior competição internacional do continente. No dia 13/10 começa a Libertadores Feminina.

Nesta quinta-feira, 13 de outubro, começará uma nova edição da Copa Libertadores Femenina, e as equipes representativas do Equador já têm datas e horários marcados. O Club Ñañas e as Dragonas do Independiente del Valle buscarão a glória representando o país na competição internacional mais importante da América do Sul, que será disputada no Equador.

O Club Ñañas e o IDV Dragonas se classificaram para a Copa Libertadores 2022 Feminina devido a suas atuações na Superliga Equatoriana de Futebol Feminino. O Club Ñañas sagrou-se campeão após vencer o Dragonas na final por um resultado global de 3 a 1. Assim, Ñanas obteve o primeiro lugar para entrar na copa, enquanto o IDV o segundo.

Os jogos que darão início à competição de clubes mais importante do continente serão entre Defensor Sporting x Boca Juniors, bem como Olimpia x Always Ready, que será disputado às 15h00.

A data que encerrará o primeiro dia do torneio continental será entre o campeão Corinthians e o Deportivo Cali nesta quinta-feira, uma das mais esperadas, o duelo acontecerá no Chillogallo a partir das 17h15, horário colombiano.

Entre os times participantes estão três campeões como os brasileiros Corinthians (2017, 2019 e 2021) e Ferroviária (2015 e 2020) e o paraguaio Libertad Limpeño (2016), que juntos detêm seis títulos na maior competição do futebol feminino sul-americano clubes.

O Corinthians, tricampeão da Copa Libertadores Feminina, vai buscar o tetracampeonato e terá que trabalhar duro desde o início, pois estreia contra o colombiano Deportivo Cali, que encara sua segunda participação no torneio com a ambição de superar as quartas de final alcançadas no ano passado.

Tanto o Corinthians quanto o Deportivo Cali estão no Grupo A, junto com o paraguaio Olimpia e o boliviano Always Ready, ambos estreantes na competição após vencerem seus respectivos campeonatos nacionais.

