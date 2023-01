Programação do Campina Folia 2023 começa neste sábado (28)

Compartilhe















O Campina Folia 2023 começa neste sábado (28) com eventos em alusão ao Carnaval em Campina Grande, no Agreste da Paraíba. A programação conta com bailes, desfile de blocos, shows e espetáculos, e segue acontecendo até o início do mês de março.

A programação do Campina Folia tem início com o ‘Bloco D’á Notícia’, que acontece na sede da AABB, em Campina Grande. Além dos blocos, o Carnaval Tradição também deve seguir com desfiles de escolas de samba da cidade, a partir de 10 de fevereiro, sempre na Avenida Brasília.

Os eventos que serão realizados tiveram a liberação do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), Polícia Militar, Guarda Municipal e STTP, e Prefeitura de Campina Grande através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Confira a programação completa do Campina Folia 2023

Paralelo ao Campina Folia acontece o Carnaval da Paz, união de todas as atividades religiosas que acontecem na cidade durante o período do carnaval, no mês de fevereiro.

Este ano, os eventos acontecem pela primeira vez de forma totalmente presencial, o que não ocorria desde 2020 por conta da pandemia de Covid-19. As programações dos seis eventos do Carnaval da Paz acontecem de 10 a 21 de fevereiro.

