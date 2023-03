Três anos da pandemia da Covid-19: apenas 25% das crianças de até 4 anos foram vacinadas

Compartilhe















Neste sábado (11), a pandemia do novo coronavírus completa três anos, desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) oficializou o estado epidemiológico em todo o mundo. Em três anos da pandemia, grande parte das crianças brasileiras ainda não teve acesso à vacinação contra a doença, o melhor caminho para combater o vírus

De acordo com informações do Ministério da Saúde, considerando os bebês e crianças de seis meses a quatro anos de idade, a cobertura vacinal é de apenas 25% com a primeira dose e 2,5% na segunda.

Além disso, se formos tratar da terceira dose da vacina, para completar o esquema vacinal nessa faixa etária, apenas cerca de 0,1% do público-alvo foi imunizado até agora.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a utilização da Pfizer Baby em crianças de até quatro anos em setembro do ano passado, o que tornou essa faixa etária a última entre toda a população a ter acesso à vacinação.

Antes de setembro de 2022, crianças de três e quatro anos foram vacinadas com a CoronaVac, que foi aprovada pela Anvisa para esse público em julho do mesmo ano. Nesse recorte, apenas 22,87% das crianças foram imunizadas com a primeira dose, enquanto 10,2% receberam a segunda dose.

Em relação a crianças com uma idade maior, na faixa etária de cinco a 11 anos, a cobertura vacinal aumenta, já que 71, 62% foram imunizados com a primeira dose e 51, 58% com a segunda.

Três anos da pandemia: baixa proteção, alto risco de contágio

Com a baixa proteção contra a Covid-19, as crianças de todas as idades estão mais vulneráveis ao risco de infecção pela doença, pelo menos é o que mostra uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz.

Segundo o Laboratório de Saúde da Infância, da Fundação Oswaldo Cruz e da Faculdade de Medicina de Petrópolis do Centro Arthur de Sá Earp Neto (Unifase), o Observa Infância, mais de 1,8 mil crianças menores de cinco anos morreram de Covid-19 entre o início da pandemia e outubro de 2022.

*Com Agência Brasil

