Juliette e Lucy Alves ganham prêmios no BreakTudo Awards 2023

As artistas Juliette e Lucy Alves foram premiadas no BreakTudo Awards 2023, que ocorreu na última quinta-feira (15), em São Paulo. Juliette foi laureada na categoria de Clipe Nacional pelo clipe de “Sai da Frente”, que faz parte do álbum Ciclone. Já Lucy recebeu o prêmio de Atriz Nacional, categoria na qual concorreu pelo trabalho como Brisa na novela Travessia.

Em suas redes sociais, ambas as cantoras agradeceram aos fãs pela conquista:

Quem foi que ganhou como melhor clipe nacional? ‘Sai da frente’, o prêmio BreakTudo. Muito, muito obrigada a todos que votaram, meus fãs maravilhosos, vocês fazem tudo, estamos juntos sempre”, declarou Juliette.

A cantora e atriz Lucy Alves também celebrou a conquista em seu Instagram e em um dos stories falou:

Fala, minha gente, tudo bem? Boa tarde. Estou passando aqui só para dizer que estou muito feliz, muito mesmo, por mais essa conquista. Quero agradecer especialmente aos meus fãs, que são muito especiais para mim, presentes e potentes. Graças a eles, venci na categoria de melhor atriz nacional no BreakTudo Awards. É isso, obrigada. Estou muito feliz por mais essa conquista. Sou cantora, compositora, atriz e artista neste país, e é incrível quando temos o carinho, pessoas que torcem por nós, e uma base de fãs tão especial como a minha. Um cheiro, obrigada por tudo”, celebrou Lucy.

Outros vencedores do BreakTudo Awards 2023

Além de Juliette e Lucy Alves, o BreakTudo Awards premiou diversos artistas tanto nacionais quanto internacionais. JungKook, integrante do grupo sul-coreano BTS, recebeu o prêmio de Artista em Ascensão Internacional. A cantora Joelma foi laureada com o prêmio de Artista Feminina Nacional e Fandom Nacional do Ano.

A cantora Taylor Swift, que está em passagem pelo Brasil com a ‘The Eras Tour’ venceu na categoria Artista Feminina Internacional e a banda RBD, que também se apresentou no país recentemente, recebeu o prêmio de Artista Global.