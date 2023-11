Prefeitura realiza ações de saúde em comunidade quilombola para marcar o Dia da Consciência Negra

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou na manhã desta segunda-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, mais uma edição da ação ‘Saúde + Perto’. Desta vez, a oferta dos serviços foi exclusivamente para o cuidado com a saúde da população negra. A ação aconteceu na Comunidade Quilombola, em Paratibe.

“Hoje estamos com mais uma ação que demonstra a preocupação e o cuidado dessa gestão com todas as pessoas, individualmente, olhando cada necessidade. Em alusão ao Dia da Consciência Negra, estivemos com equipes de saúde nos quilombos. A nossa preocupação é fazer a saúde chegar a todos os lugares e para todos, é cuidar de cada pessoense”, destaca a secretária executiva da Saúde, Janine Lucena.

Na ação Saúde + Perto – População Negra, os moradores do quilombo tiveram acesso a atendimento médico, atendimento de enfermagem, atendimento odontológico por meio da Unidade Odontológica Móvel (UOM) e orientações de saúde bucal, testes para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, como auricoloterapia, massoterapia e florais.

Uma das moradoras que aproveitou a ação foi Thaynara Soares. “Estou muito feliz pelo dia e com todas essas atividades que estamos tendo, então estou aproveitando tudo, passando em todos os atendimentos”, comentou a dona de casa.

A líder quilombola, Joseane Santos, reforçou a importância do resgate cultural em torno da data e a parceria com a Secretaria de Saúde para o cuidado contínuo. “O dia de hoje é muito importante para todos nós, pois faz um resgate de tudo o que já vivemos até hoje, uma realidade difícil e não muito distante, com nossos pais e avós. Temos ressignificado nossa realidade e a Secretaria de Saúde tem sido fundamental nisso, pois tem feito um trabalho contínuo em nossa comunidade, trazendo um cuidado rotineiro e especializado para nosso povo. Esse é o dia 20 de novembro mais gratificante, pois sabemos que apesar de termos uma ação específica, tudo o que está sendo ofertado hoje não é apenas pelo dia de hoje, mas uma rotina para todos nós, com atendimento médico, com dentista no odontomóvel e o suporte do pessoal da unidade de saúde”, ressaltou.

As comemorações ao Dia da Consciência Negra no Quilombo Paratibe seguem até o final do dia com programação cultural.