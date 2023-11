Semob-JP realiza programação de ações educativas em alusão ao Dia Mundial em Memória das Vitimas de Trânsito

Em alusão ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, que foi comemorado no último domingo (19), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) vai realizar diversas atividades educativas durante esta semana. As ações vão acontecer desta terça-feira (21) a sexta-feira (24) e têm o objetivo é conscientizar jovens e adultos sobre as leis de transito e como devemos nos comportar para a segurança viária de todos.

O superintendente da Mobilidade Urbana, Expedito Leite Filho, falou da importância dessas ações para promover mais segurança viária e conscientização. “Nossas atividades são contínuas e voltadas para formar cidadãos conscientes e responsáveis de suas condutas no trânsito, sendo pedestres, passageiros ou condutores”, declarou.

Nesta terça-feira (21), vai ser realizada, às 19h30, uma palestra na Escola Estadual Pedro Lins de Melo, em Mangabeira, já na quarta-feira (22), vai acontecer a – Culminância do Projeto EJA – Escola Municipal Índio Piragibe, Mangabeira, às 19h30. E na quinta (23) e sexta-feira (24), a equipe vai participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), sob a coordenação da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), nos turnos da manhã e tarde, no Espaço Cultural, Tambauzinho.

De acordo com a chefe da Divisão de Educação para o Trânsito (Died), Gilmara Branquinho, as ações têm a finalidade de conscientizar as pessoas sobre comportamentos prudentes no trânsito. “Serão palestras para jovens e adultos com foco na segurança no trânsito e a apresentação do nosso material pedagógico. Com isso, buscamos a redução do número de sinistros de trânsito através dessas ações”, explicou.

Redes sociais – Além das campanhas educativas diárias, a Semob-JP também preparou uma postagem especifica nas redes sociais para marcar a data do Dia Mundial em Memória das Vitimas de Trânsito, que acontece todo o terceiro domingo de novembro. Instituída pela Assembleia das Nações Unidas em 1993, a data é para lembrar das pessoas que perderam a vida em sinistros de trânsito e apoiar os familiares e vítimas que sobrevivem com sequelas.