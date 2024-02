Muriçocas do Miramar desfilam em João Pessoa nesta quarta-feira (7)

O bloco Muriçocas do Miramar desfila no Via Folia, nesta quarta-feira (7), a partir das 19h, em João Pessoa. Os foliões podem aproveitar as apresentações de Raí Saia Rodada, Chico César, Juzé e mais.

O bloco das Muriçocas, que completa 38 anos em 2024, se concentra às 19h, na praça das Muriçocas, que recebeu esse nome por conta do bloco, e o trio está previsto para sair às 21h.

Além das Muriçocas, o bloco As Viúvas do Bela Vista também desfila pelas ruas do Folia de Rua nesta quarta-feira (confira a programação abaixo).

Programação do Folia de Rua 2024 nesta quarta-feira (7)

Muriçocas do Miramar – 19h, Praça das Muriçocas

Cultura Popular

19h30, Maracastelo (R. Joaquim Avundano)

19h30, Maracatu Pé de Elefante (R. Nevinha Cavalcanti)

20h, Urso Amigo Batucada (Praça das Muriçocas)

20h30, As Calungas (Praça das Muriçocas)

Trios Elétricos

Fuba

Chico César

Juzé

Madu Ayá

Capilé

Raí Saia Rodada

Orquestras de Frevo

19h30, Porta do Sol (Praça das Muriçocas)

20h, Paraíso Tropical (Av. Epitácio Pessoa)

20h, Unidos do Frevo (R. Hilda Coutinho Lucena)

20h, Confusão (Praça João Batista de Mesquita)

20h, Máscara Negra e Jampa Frevo (R. Joaquim Avundano)

20h, Tropicaliente (R. Nevinha Cavalcanti)

21h, Pingo D’água (Busto de Tamandaré)

21h, Splok e Picadinho (Cordão dos Estandartes)

21h30, Mestre Quimba (Praça das Muriçocas)

Bloco as Viúvas do Bela Vista – 19h30, Rua Humberto Paiva de Carvalho