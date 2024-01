Parque Arruda Câmara promove ação para incentivar solidariedade e preservação ambiental

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), administrado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, lança neste fim de semana uma iniciativa inovadora, a chamada “Bica Solidária”, que acontece neste sábado (6) e domingo (7), pela manhã e à tarde. O projeto tem como objetivo estimular a solidariedade da comunidade e, ao mesmo tempo, promover a preservação ambiental.

A dinâmica do projeto consiste na troca de ingresso para a Bica por um quilo de alimento não perecível. Cada quilo de alimento doado proporciona a entrada de um adulto e uma criança no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica). Essa proposta visa não apenas incentivar a solidariedade, mas também promover momentos de lazer e conscientização em família.

Com a ação, os visitantes têm a oportunidade de desfrutar das belezas naturais da Bica, conhecendo de perto a importância da preservação ambiental, ao mesmo tempo que contribui para uma causa nobre, pois todos os alimentos arrecadados ao final do mês serão destinados a uma instituição ou grupo carente da região.

Segundo o diretor da Bica, Renato Braga, essa iniciativa inédita busca unir a comunidade em torno de valores como solidariedade e cuidado com o meio ambiente. “O projeto Bica Solidária não apenas proporciona momentos de lazer e aprendizado, mas também demonstra que pequenas ações podem gerar grandes impactos sociais e ambientais. Portanto, participe, doe e desfrute de momentos significativos na Bica, contribuindo para um futuro mais sustentável e solidário”, destacou Renato Braga.

Serviço: Localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n – Roger, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) funciona das 8 horas às 17h, com venda de ingresso até as 16h. A entrada custa R$ 3,00, sendo que crianças com até 7 anos, pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos não pagam.