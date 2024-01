primeiros participantes do BBB 24 são divulgados

A esperada lista com os participantes do BBB 24 começou a ser divulgada nesta sexta-feira (5), durante o Big Day. O reality da Globo começará a ser exibido na segunda-feira (8), e 18 dos 26 participantes já terão os nomes divulgados.

O Big Day terá flashes exibidos ao longo do dia na programação da TV Globo. Mas, o público poderá acompanhar todos os detalhes no Globoplay e no gshow.

Esta reportagem do Jornal da Paraíba será atualizada ao longo do dia, e nela você também vai poder conferir a lista completa dos participantes do BBB 24.

Participantes do BBB 24

Este ano, apenas 18 dos 26 participantes serão anunciados durante o Big Day. Os demais nomes serão apresentados domingo à noite, no Fantástico, quando o público escolherá 8 pessoas entre 7 homens e 7 mulheres para entrar no reality.

Confira a lista dos primeiros 18 participantes abaixo:

1. Leidy Elin (Pipoca)

A carioca de 26 anos, Leidy Elin foi a primeira participante a ser anunciada na edição do Big Brother Brasil de 2024.

Leidy é trancista e operadora de caixa.

2. MC Bin Laden (Camarote)

O segundo participante do BBB 24 é o artista Mc Bin Laden, de 30 anos. Atualmente ele conta com 3,6 milhões seguidores no Instagram.

Ele é natural de São Paulo e é dono dos hits ‘Tá Tranquilo Tá Favorável‘ e ‘Cara de Mau‘. Além disso, ele participou da música ‘Controllah‘, da banda Gorillaz.

3. Maycon (Pipoca)

O cozinheiro escolar Maycon é o terceiro participante a ser divulgado. Ele é natural de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Maycon, que também tem um canal no YouTube, sonha em refazer sua festa de casamento já que na época em que ele e sua esposa trocaram alianças, eles não tinham dinheiro para a celebração.

4. Yasmin Brunet (Camarote)

A modelo e empresária Yasmin Brunet, de 35 anos, é a quarta participante do BBB 24 a ser anunciada. Natural do Rio de Janeiro, Yasmin tem 4,4 milhões de seguidores no Instagram e, recentemente, lançou uma nova coleção de produtos de beleza.

Yasmin já foi casaca com o surfista Gabriel Medida, já declarou que acredita em sereias e se considera uma filha do mar. Além disso, ela atuou em ‘Verdades Secretas’ como Stephanie.

5. Lucas Pizane (Pipoca)

O cantor baiano Lucas Pizane é o quinto participante a ser divulgado no Big Day nesta sexta-feira (5).

Lucas nasceu em uma vila de pescadores na Bahia. Ele usa a fofoca como arma para conquistar as pessoas e sonha em conhecer a Itália.

6. Deniziane (Pipoca)

Natural de Esmeraldas, em Minas Gerais, Deniziane é fisioterapeuta e tem 29 anos. Deniziane tem um filho de dois anos chamado Lucca e não gosta de pessoas dramáticas, que reclamam de tudo.

Deniziane já trabalhou como modelo em eventos com a ex-BBB Ivy e, atualmente, ela pratica futebol e futevôlei.

7. Marcus Vinicius (Pipoca)

Fã de Beyoncé, Anitta e Ivete Sangalo, Marcus, de 30 anos, é natural de Belém e atua como comissário de voo. Ele vendia empadas feitas pela mãe para pagar o cursinho pré-vestibular e já viajou para 12 países.

Marcus também já fez aulas de canto e de atuação e adora gravar vídeos para suas redes sociais.

8. Beatriz (Pipoca)

Conhecida pelo bordão “Brasil no Brás”, Beatriz, de 23 anos, era amelô, vendia DVDs, e precisou fugir do “rapa”, fiscalização da Prefeitura que costuma apreender produtos dos ambulantes sem comprovação.

Ela é natural de Guarulhos, em São Paulo e, aos 15 anos, escreveu a peça de teatro ‘O Jogo Vira’, conseguiu patrocínio e levou a produção para o Teatro Augusta com mais de 400 pessoas na plateia.

9. Matheus (Pipoca)

Natural da cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, Matteus, de 27 anos, é estudante de engenharia agrícola.

Ele também participou de concursos de beleza, como o Mister Brasil e tem como ídolos na música os artistas Dilsinho, Matheus e Kauan e Gusttavo Lima.

10. Vanessa Lopes (Camarote)

A influenciadora de 22 anos, Vanessa Lopes, é a décima participante do BBB 24. Ela é natural de Recife e já foi atropelada em uma estrada quando tinha 18 anos ao trocar o pneu do carro com um amigo.

Vanessa já fez quatro cirurgias de uma vez em 2023 por questões de saúde: na garganta, no nariz e nas cordas vocais.

11. Nizam Hayek (Pipoca)

O executivo de contas internacional Nizam Hayek, de 32 anos, é o décimo primeiro participante do BBB 24. Ele é natural de São Paulo e tem origem árabe, já viajou 62 países e está há mais de dois meses desempregado.

Ele trabalhou por dez anos embarcado em navios de cruzeiro. Fala três idiomas fluentes: português, inglês (aprendeu sozinho assistindo à série “Friends”) e espanhol (aprendeu no navio). Entende italiano e fala um pouco de árabe.

Nizam já foi noivo de uma amiga de infância. Ele fez o pedido em Las Vegas e há cinco meses terminaram oficialmente, mas já estavam afastados há mais tempo.

12. Giovanna Marinho (Pipoca)

A décima segunda participante do BBB 24 é a alagoana Giovanna Marinho. Natural de Maceió, ela é assistente social e tem 24 anos.

Giovanna é a segunda de sete irmãos e cresceu em uma família humilde e predominantemente feminina, já que seu pai sempre foi ausente e não pagava pensão alimentícia.

Na infância, a sua mãe catava sururu, uma espécie de mexilhão, que vendia por R$ 1,50 cada lata, enquanto ela começou a trabalhar aos 13 anos.

13. Alane Dias (Pipoca)

Alane é a décima terceira participante do BBB 24. Ela tem 24 anos e é natural de Belém, no Pará. A jovem é modelo e bailarina, e deixou a sua cidade há seis meses para ir atrás de um outro sonho: ser atriz e influenciadora em São Paulo.

Alane é filha de professora de balé e começou a dançar aos 2 anos. A participante é chamada de Bruna Marquezine do Pará. Alane venceu o Rainha das Rainhas em 2018, que é um concurso que elege a rainha do Carnaval de Belém há 75 anos.

14. Vinicius Rodrigues (Camarote)

O décimo quarto participante do BBB 24 é o paranaense Vinicius Rodrigues. Ele tem 29 anos e é de Maringá, no Paraná, e é atleta paraolímpico.

A vida de Vinicius mudou completamente quando ele tinha 19 anos. Em 2013, ele sofreu um acidente de moto em Maringá, onde morava. Enquanto pilotava a sua moto, ele foi atingido por um carro e foi arremessado, se chocando com uma placa de trânsito.

O atleta precisou decidir nos primeiros dias do ano se iria continuar na luta para disputar os Jogos Paralímpicos de Paris ou se tornar um dos participantes do BBB 24. Ele escolheu o reality.

15. Rodriguinho (Camarote)

Rodriguinho é cantor e é o décimo quinto participante do BBB 24. Ele é conhecido nacionalmente por ter feito parte do grupo “Os Travessos”.

O cantor tem 45 anos e é de Bauru, São Paulo, já fez participação em um dos filmes da Xuxa e na novela “O Clone”.

16. Fernanda (Pipoca)

A nova sister do grupo Pipoca é confeiteria e modelo. Com 32 anos, Fernanda, décima sexta participante do BBB 24, é de Niterói, no Rio de Janeiro.

Fernanda está namorando, tem um casal de filhos e revelou que precisou se virar para sustentar sua família depois que se separou do ex-marido.

17.Lucas Luigi (Pipoca)

Lucas Luigi é o décimo sétimo participante do BBB 24. Ele é vendedor e instalador de piso, tem 28 anos, vem do Rio de Janeiro.

O carioca ama curtir a família e já tem planos caso ganhe o programa!

18.Wanessa Camargo (Camarote)

Wanessa Camargo é a décima oitava participante do BBB 24. Ela é cantora, tem 41 anos, vem de Goiânia-GO.

Wanessa atingiu a fama no início dos anos 2000 e é filha de Zezé Di Camargo. Ao longo da carreira, emplacou sucessos como “Amor, amor”, “O amor não deixa” e “Eu quero ser o seu amor”.

A cantora fez participações em filmes e novelas e se apresentou em diversos programas de televisão durante sua trajetória artística.