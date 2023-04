Representatividade

Secretário de Meio Ambiente de João Pessoa é o novo coordenador nacional do CB27

02/04/2023

O secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de João Pessoa, Welison Silveira, foi escolhido como coordenador nacional do Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras – CB27. O fórum reúne os dirigentes das pastas responsáveis pelo meio ambiente das prefeituras das 26 capitais brasileiras e do Distrito Federal.

O fórum promove e coordena ações das secretarias de meio ambiente, promovendo o intercâmbio de experiências em sustentabilidade urbana e avanço nas agendas ambientais. Este diálogo intermunicipal é estabelecido por meio de Encontros Nacionais e Regionais, realizados periodicamente nas capitais. Durante os encontros são feitas visitas técnicas e missões internacionais para compartilhamento de experiências.

Para além das trocas de experiências e apoio mútuo entre as secretarias das capitais brasileiras, o CB27 fortalece o diálogo com o Governo Federal, por meio da participação em órgãos de governança federais e estaduais, como por exemplo a Comissão Tripartite Nacional de Meio Ambiente.

Para o secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, a escolha da Prefeitura de João Pessoa para a coordenação nacional do CB27 é o reconhecimento da política ambiental desenvolvida pela gestão.

“Esse espaço é um reconhecimento e fortalecimento da política que vem sendo realizada – o reconhecimento das ações pelos animais, com a criação da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, o Castramóvel, o Banco de Rações, a Clínica Pet, o reconhecimento pela recuperação e preservação das nossas áreas verdes, com o Cadastro Ambiental, vinculado às ações do programa “Agora Tem Trabalho”, a implantação da Licença Ambiental online, entre diversas outras ações inovadoras, no que diz respeito à política ambiental da cidade”, destacou.