ALEXANDRE MATTOS DESCARTAS BOATOS DE INSATISFAÇÃO E QUE VAI DEXAR VASCO E 777

RAMÓN DÍAZ LIGA PARA COUDET E PEDE PARA LIBERAR NOVO REFORÇO DO VASCO

Na última hora, uma ligação entre os técnicos Ramon Diaz e Eduardo Coudet agitou o mercado de transferências. Ramon Diaz, atual treinador do Vasco da Gama, entrou em contato com seu conterrâneo, Eduardo Coudet, com um pedido especial: liberar o jogador Pedro Henrique para ingressar no clube carioca. Essa conversa entre os dois técnicos indica uma possível movimentação no mercado de transferências, sugerindo que o Vasco da Gama está buscando reforçar seu elenco com a contratação do jogador mencionado. A decisão de Coudet sobre a liberação de Pedro Henrique será aguardada com expectativa pelos torcedores e pela mídia esportiva.

O volante Juan Sforza está pronto para uma nova jornada em sua carreira

, deixando a Venezuela para se juntar ao Brasil após o término do Pré-Olímpico. Sua decisão de vir acompanhado de sua família destaca a importância dessa mudança em sua vida. Ansioso pelo próximo capítulo, Sforza está especialmente entusiasmado por ter a oportunidade de trabalhar com o treinador Ramon Diaz, cuja reputação e estilo de jogo prometem uma colaboração promissora e emocionante.

Um dos nomes levados por Alexandre Mattos à 777 Partners é o de Du Queiroz, do Zenit.

O atleta de 24 anos foi bem avaliado pela diretoria, que pediu urgência e aguarda o aval da empresa para abrir conversas.

“Eu coloco algumas necessidades e por vários fatores é dito não” Alexandre Mattos sobre processos com a 777. O que falta pra gente se mobilizar contra a gestão patética dessa empresa aqui? pic.twitter.com/6i2ojcqFc2 — Mídia Vascaína (@midiavascaina) February 6, 2024

Entre os nomes oferecidos e especulados, surgiu o interesse do Vasco no volante Patrick do Galo.

O meio-campista Emmanuel Martínez surgiu como uma opção potencial para o Vasco, tendo sido apresentado por intermediários ao clube. Sua possível transferência ganhou ainda mais peso ao receber aprovação da comissão técnica, sinalizando um interesse concreto por parte da equipe carioca em reforçar seu elenco. Além disso, a influente relação entre Alexandre Mattos e o diretor do clube mineiro, Fred Cascardo, pode desempenhar um papel crucial nessa negociação, oferecendo um canal sólido para facilitar as discussões e acordos entre as partes envolvidas.

Se confirmada a transferência, a chegada de Emmanuel Martínez ao Vasco poderia representar uma significativa adição ao time, fortalecendo sua qualidade técnica e profundidade no meio de campo. A aprovação da comissão técnica sugere que o jogador atende aos critérios estabelecidos pelo clube, aumentando as expectativas em torno de sua possível contribuição no campo. A conexão entre Alexandre Mattos e Fred Cascardo, por sua vez, oferece um cenário favorável para negociações fluidas e eficientes, podendo potencializar as chances de concretização dessa transferência e solidificar a presença de Martínez no elenco do Vasco.

Por Vasconet.com.br