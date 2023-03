Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 18 milhões

Compartilhe















Nenhuma aposta acertou as dezenas sorteadas do concurso 2.573 da Mega-Sena realizado na terça-feira (14), e, com isso, o prêmio acumulou. Para o próximo sorteio, a Mega paga um prêmio estimado em R$ 18 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 06 – 26 – 32 – 35 – 37 – 49.

O próximo sorteio da Mega-Sena deve acontecer na quinta (16). O Jornal da Paraíba explica, abaixo, como apostar na Mega e as probabilidades para a conquista do prêmio.

Como apostar na Mega?

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, até as 19h do dia do sorteio. O valor mínimo para apostas pela internet é de R$ 30, com o limite diário de apostas sendo de R$ 945 no formato online. Presencialmente nas lotéricas, o valor mínimo da aposta é R$ 4,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, segundo a Caixa.

