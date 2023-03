A partir desta quarta-feira

Semob-JP realiza intervenção em trecho da Avenida Beira-Rio e instala semáforo para controlar o tráfego

14/03/2023 | 18:00 | 132

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) realiza, na manhã desta quarta-feira (15), uma intervenção na Avenida José Américo de Almeida (Beira-Rio), no trecho que cruza com as ruas Alfredo Heim e Antônio Gama, no bairro de Tambauzinho. A intervenção consiste na instalação de semáforos e objetiva reduzir o acúmulo dos veículos que vêm da avenida sentido praia-Centro, já que os condutores acessavam o retorno do canteiro central, ocasionando trânsito lento na região.

De acordo com o superintendente Expedito Leite Filho, a intervenção foi realizada depois de estudos e avalições dos técnicos da Semob-JP para melhorar o trânsito no local e evitar congestionamentos. “Nossos agentes de mobilidade estarão orientando e garantindo a segurança viária nos primeiros dias para que os condutores fiquem cientes da mudança. Lembrando que com essa modificação, a ligação Epitácio Pessoa seguindo a rua Antônio Gama até a Beira-Rio, os condutores poderão acessar o sentido Centro, como também cruzar para as praias ou BR-230”, explicou.

Como vai ficar – A operação de retorno será fechada no canteiro central e os condutores que vêm pela Av. Beira-Rio, sentido praia – Centro, vão entrar na Rua Alfredo Heim, que agora passa a ser mão única, seguem à esquerda na Rua Antônio Gama, retornando para a Beira-Rio, onde foram instalados semáforos para controlar o tráfego de veículos e pedestres. Com isso, ao retornar à Beira-Rio, os veículos podem seguir sentido Centro, praia ou alça da BR-230.

Sinalização – No entorno do local, foram executadas a pintura na sinalização horizontal de rampas de acessibilidade, faixas de pedestres, faixa de retenção para motos, legendas ‘Devagar’ e ‘Atenção’, setas indicativas, zebrado, a instalação de placas de regulamentação de pare e proibido estacionar.