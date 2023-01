Ministro das Cidades diz que vai retomar Minha Casa, Minha Vida

Compartilhe















O ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), assumiu o cargo, ontem (03), em Brasília e anunciou o retorno de um dos principais programas dos governos petistas: o Minha Casa, Minha Vida.

Destacou que a gestão da pasta terá destaque para reconquistas sociais.

De acordo com o ministro, durante a pandemia mais de um milhão de pessoas foram despejadas ou ameaçadas de despejo.

Além disso, ele citou números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) de 2019 que apontam déficit habitacional de 5,9 milhões de moradias no país.

“Precisamos reconstruir quase tudo nesta pasta, incluindo o Minha Casa, Minha Vida. Um programa tão importante neste país, reconhecido pela população, mas que havia sido descontinuado”, afirmou.

Na Paraíba, o déficit habitacional passa das 120 mil casas. Um número que já deve estar subdimensionado quando se leva em conta a pandemia e o aumento da pobreza nos últimos anos.

Veja também Reduções no ICMS do etanol e do gás natural entraram em vigor na Paraíba

Com relação ao saneamento básico, Barbalho garantiu que vai dar atenção aos programas, visto que o país precisa cumprir as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2020.

Não vamos limitar o investimento privado em saneamento. Ao contrário, vamos incentivar, mas sabemos que, em muitas áreas do país, especialmente nas mais pobres, justamente onde há pouco ou nenhum tipo de saneamento, não há interesse da iniciativa privada em investir. Nessas áreas, o poder público precisa agir”, garantiu.

Jader Filho também defendeu diálogo com movimentos sociais e anunciou a criação de Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos.

“São vocês [integrantes de movimentos] que trazem a experiência e a demanda organizada de parcela da população que ficou desistida nos últimos anos”, concluiu.

Com informações da Agência Brasil

JÁDER BARBALHO FILHO

minha casa minha vida

ministro das Cidades

paraíba

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Conversa Política

Zezinho Botafogo é renomeado por João como secretário de Esportes da Paraíba

Com a nomeação, Zezinho é tecnicamente o primeiro secretário nomeado por João Azevêdo em seu segundo mandato.

Conversa Política

Governador tem reunião na Caixa em busca de novas parcerias na Paraíba

O encontro aconteceu na sede da Caixa, na Avenida Epitácio Pessoa, na Capital, após o gestor retornar de Brasília, onde participou da posse do presidente Lula e dos ministros do governo.

Conversa Política

ALPB agenda sessão extraordinária para próximo dia 10 de janeiro

A expectativa é de que seja votada a Lei Orçamentária Anual 2023 e também entrar em pauta a contas do ex-governador Ricardo Coutinho (PT).

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter