Qual filme vai passar na SESSÃO DA TARDE HOJE TERÇA (16/01) e amanhã? Que horas começa e Sinopse

Por MRNews



Terça-feira, 16/01/2024 04:00 Hora Um 06:00 Bom Dia Praça 08:30 Bom Dia Brasil 09:30 Encontro Com Patrícia Poeta 10:35 Mais Você 11:45 Praça TV – 1ª Edição 13:00 Globo Esporte 13:25 Jornal Hoje 14:45 Mulheres de Areia 15:25 Sessão da Tarde – Pets ±A Vida Secreta dos Bichos 2 17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical 18:25 Elas Por Elas 19:10 Praça TV – 2ª Edição 19:40 Fuzuê 20:30 Jornal Nacional 21:20 Terra e Paixão 22:25 Big Brother Brasil 24 00:00 Jornal da Globo 00:50 Fuzuê 01:35 Comédia Na Madruga I 02:20 Corujão I – Velozes E Furiosos: Desafio Em Tóquio Quarta-feira, 17/01/2024 04:00 Hora Um 06:00 Bom Dia Praça 08:30 Bom Dia Brasil 09:30 Encontro Com Patrícia Poeta 10:35 Mais Você 11:45 Praça TV – 1ª Edição 13:00 Globo Esporte 13:25 Jornal Hoje 14:45 Mulheres de Areia 15:25 Sessão da Tarde – Arremesso De Ouro 17:20 Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical 18:25 Elas Por Elas 19:10 Praça TV – 2ª Edição 19:40 Fuzuê 20:30 Jornal Nacional 21:20 Terra e Paixão 22:25 Big Brother Brasil 24 23:15 Cine BBB 00:50 Jornal da Globo 01:40 Fuzuê 02:25 Comédia Na Madruga I 03:10 Comédia Na Madruga II

Terça-feira, 16/01/2024

Sessão da Tarde

Pets ±A Vida Secreta dos Bichos 2

Título Original: The Secret Life Of Pets 2

País de Origem: Estados Unidos

Ano de Produção: 2019

Diretor: Chris Renaud;Jonathan Del Val

Elenco: Eric Stonestreet, Harrison Ford, Jenny Slate, Kevin Hart, Lake Bell, Nick

Kroll, Patton Oswalt, Tiffany Haddish

Classe: Animação

Após lidar com a chegada de outro cãozinho, Max tem novos desafios: um bebê a caminho e uma viagem à fazenda.

Corujão I

Velozes E Furiosos: Desafio Em Tóquio

Título Original: The Fast And The Furious: Tokyo Drift

País de Origem: Alemã

Ano de Produção: 2006

Diretor: Justin Lin

Elenco: Bow Wow;Nathalie Kelley;Sung Kang

Classe: Ação

Sean é um adolescente infeliz. Ele é enviado a Tóquio para morar com seu pai e fica deslocado, até conhecer as corridas de Drift e se envolver com o submundo.

Quarta-feira, 17/01/2024

Sessão da Tarde

Arremesso de Ouro

Título Original: Million Dollar Arm

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2014

Diretor: Craig Gillespie

Elenco: Jon Hamm, Suraj Sharma, Alam Arkin, Lake Bell

Classe: Drama

Baseado em uma história real, o filme conta a história de dois jovens indianos

jogadores de críquete descobertos pelo agente esportivo J. B. Bernstein.