ONDE ASSISTIR Intercity x Barcelona AO VIVO pela Copa do Rei HOJE (04/01), PALPITES – BOLA ROLANDO

A partida pela Copa do Rei entre Intercity x Barcelona acontece HOJE (04/01) às 17 hs, e as equipes jogam para avançar de fase. A partida será uma das grandes atrações desta rodada da Copa do Rei. Esta é uma competição que lembra, um pouco a Copa do Brasil. O resumo das regras da competição pode ser vista ao final deste artigo. Intercity É O MANDANTE DA PARTIDA.

assista aqui PRÉ-JOGO

Como assistir Intercity x Barcelona nesta HOJE (04/01) às 17 hs

Infelizmente, não haverá transmissão na TV aberta. Já TV fechada, a ESPN possui os direitos de transmissão da Copa do Rei para o Brasil. ESPN Transmiste? SIM FOX: NÃO STARPLUS: SIM

PALPITES:

Apostas: APOSTE E GANHE BÔNUS 1XBET bit.ly/3QdxEkK

CADASTRE-SE, DEPOSITE R$20,00 E COMECE A JOGAR HOJE MESMO COM O MELHOR BÔNUS F12.BET

15:00 Logroñés 0 x 2 Real Sociedad Terceira fase 15:00 Pontevedra 0 x 3 Mallorca Terceira fase 15:00 Linares 0 x 4 Sevilla Terceira fase 16:00 Real Oviedo 0 x3 Atlético de Madrid Terceira fase 17:00 Intercity 0 x 3 Barcelona Terceira fase 17:00 Alavés 1 x 0 Valladolid Terceira fase

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje, e os jogos de amanhã na TV.

ESCALAÇÕES

Real Oviedo Nadal; Ahijado, Luengo, Calvo, Bretones; Prendes, Suarez; Rozada, Koindredi, Sanchez; Baston

Atletico Madrid Oblak; Gimenez, Savic, Hermoso; Llorente, Koke, Barrios, Koke, Reguilon; Lemar, Morata

A Copa do Rei

Que gosta de futebol não pode perder a ‘Copa do Rei’ de 2021/22 começa muito interessante. As equipes da segunda, segunda B e terceira divisões passam por três fases preliminares para desfilarem ao lado dos grandes na etapa de décimas-sextas de final.

Teremos jogos de ida e de volta e os dezesseis melhores avançarão às oitavas de final.Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Sevilla, agremiações da Champions League, encaram desafiantes quase desconhecidos dos grande público. O atual campeão da Competição é o REAL BETIS.

Mais transmissões espanholas

A Copa del Rey de futebol de 2022–23 é a 119º edição da competição nacional por eliminatórias do futebol espanhol. O vencedor ganha uma vaga na fase de grupos da Liga Europa da UEFA de 2021–22. O campeão e vice-campeão ganham vaga na Supercopa da Espanha de 2021–22.

O detentor do título é o REAL BETIS

A La Liga Santander de 2022–2023

Mas, o Campeonato neste ano envolve 20 clubes que fazem jogos de ida e de volta. Assim como no Brasileirão, o clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão. Contudo, cabe lembrar que o último campeão foi o Real Madrid que superou seu principal rival, o Barcelona, que ficou em segundo lugar. Além do primeiro colocado na competição, o 2º, 3º e 4º colocados terão vagas na UEFA Champions League. Já o 5º colocado terá vaga na UEFA Europa League, enquanto o 6º colocado disputará a preliminar. São rebaixadas três equipes.

Assim, o Real Madrid se consolida como maior campeão da Espanha com 34 títulos, contra 26 do Barcelona e 10 do Atlético de Madrid. Mas, como todos os campeonatos pelo mundo, o Espanhol também começará sem público nos estádios

Estádios dos principais times da Espanha

Time Cidade Estádio Capacidade Alavés Vitoria-Gasteiz Mendizorroza 19,840 Athletic Club Bilbau San Mamés 53,289 Atlético de Madrid Madrid Wanda Metropolitano 67,703 Barcelona Barcelona Camp Nou 99,786 Betis Sevilla Benito Villamarín 52,500 Celta de Vigo Vigo Balaídos 31,800 Huesca Eibar Eibar Ipurua 5,250 Espanyol Barcelona Power8 Stadium 40,500 Getafe Getafe Coliseum Alfonso Pérez 17,393 Girona Girona Estadi Montilivi 9,282 Rayo Vallecano Levante Valencia Ciutat de València 26,354 Real Valladolid Valladolid Real Madrid Madrid Santiago Bernabéu 81,044 Real Sociedad San Sebastián Anoeta 32,076 Sevilla Sevilha Ramón Sánchez Pizjuán 45,500 Valencia Valencia Mestalla 55,000 Villarreal Vila-real El Madrigal 25,000

Compartilhe isso:

TV MRNews Não perca também:

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2023/01/03/onde-assistir-intercity-x-barcelona-ao-vivo-pela-copa-do-rei-hoje-04-01-palpites

CategoriaFUTEBOL AO VIVO