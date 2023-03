Ampliação

Prefeitura de João Pessoa inicia nesta segunda-feira vacinação bivalente para gestantes e puérperas

12/03/2023 | 17:00 | 149

A Prefeitura de João Pessoa amplia, nesta segunda-feira (13), para gestantes e puérperas – mulheres até 45 dias após o parto, a vacinação contra a Covid-19 com o imunizante Pfizer Bivalente. Para receber a dose, esse público específico precisa apresentar documento que comprove o puerpério, como certidão de nascimento do bebê, cartão da gestante, documento do hospital onde ocorreu o parto, entre outros. Já para as gestantes, não é necessário comprovação, mas será necessário assinar declaração disponibilizada no local de vacinação.

A vacina bivalente também está disponível para idosos a partir de 60 anos de idade, pessoas imunocomprometidas a partir dos 12 anos e comunidade quilombola. Este imunizante deve ser administrado somente como reforço para quem já iniciou o esquema vacinal com, pelo menos, duas doses das vacinas monovalente, com intervalo de 120 dias da última dose de reforço ou última dose do esquema básico com as vacinas Coronavac, Pfizer, Astrazeneca ou Janssen.

A vacina contra a Covid-19 para todos os públicos a partir dos seis meses de idade, de acordo com o esquema vacinal de cada grupo, segue disponível em diversos pontos de imunização distribuídos na Capital. Não é necessário realizar agendamento, com exceção dos idosos acamados ou restritos ao leito.

Vacinação domiciliar – No caso dos idosos acamados ou restritos ao leito e assistidos pela Atenção Básica ou pelo Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) da Prefeitura de João Pessoa, o agendamento deve ser realizado por meio do Disque Vacina (83) 9 8645-7727, de segunda a sexta-feira, para que sejam imunizados em casa.

Outros grupos – As crianças a partir de seis meses de idade, que iniciaram o esquema vacinal nos dias 14 de novembro (com comorbidade) e 1º de janeiro (sem comorbidades), devem tomar a segunda dose após 28 dias ou a terceira dose após 60 dias com imunizantes Pfizer-BioNTech baby.

Para manter a proteção contra a Covid-19 é importante que as pessoas completem os ciclos vacinais, seguindo o esquema de cada faixa etária. As doses de reforço fortalecem a proteção contra o coronavírus e suas variantes. Com o ciclo completo e nos prazos recomendados, as pessoas estarão com um maior nível de proteção.

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas simultaneamente com os imunizantes do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Pessoas imunocomprometidas – São consideradas imunocomprometidas as pessoas transplantadas, de órgão sólido ou medula óssea; pessoas com HIV (PVHIV); com doenças inflamatórias em atividade e em uso de corticóide por mais de 14 dias; que fazem uso de imunossupressores ou imunobiológicos que levem a imunossupressão; com erros inatos da imunidade (imunodeficiência primária); com doenças renais crônicas, em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses; e com neoplasias hematológica. Para esses casos, é necessário apresentar comprovação documental ou declaração médica para serem vacinadas com a Pfizer bivalente.

Documentação – No momento da vacinação é necessário apresentar um documento oficial, cartão de vacina, que comprove outras doses dos imunizantes que previnem contra Covid-19, e Cartão do SUS.

Locais de vacinação nesta segunda-feira (13):

Crianças a partir dos seis meses a 2 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby

2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h

Crianças de 3 e 4 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby

2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

3ª dose: Pfizer-BioNTech baby (120 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h – Apenas acesso pedestre

Crianças a partir dos 5 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer pediátrica

2ª dose: Pfizer pediátrica (56 dias)

3ª dose: Pfizer pediátrica (120 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h – Apenas acesso pedestre

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen, Astrazeneca (60 dias) e Pfizer (60 dias)

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Mangabeira Shopping (pedestres e drive-thru) – 13h às 22h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

Idosos acima 60 anos (sem agendamento), pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos (sem agendamento), gestantes e puérperas – até 45 dias após o parto (sem agendamento)

1ª dose: Dose única – Imunizante Pfizer Bivalente

– Fundação Espaço Cultural – Tambauzinho – 8h às 12h – drive e pedestre

– Santuário Mãe Rainha – Aeroclube – 8h às 16h – drive e pedestre

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h – drive e pedestre

– Shopping Liv Mall – Jardim Oceania – 10h às 16h

– Shopping Tambiá – 10h às 16h

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

– Unidades de Saúde da Família – 8h às 11h e das 12h às 16h:

USF Integrada Cruz das Armas (Distrito Sanitário I);

USF Integrando Vidas (Distrito Sanitário II);

USF Ipiranga (Distrito Sanitário III);

USF Viver Bem (Distrito Sanitário IV);

USF Bancários Integrada (Distrito Sanitário V)

– USF São José – 16h às 20h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

Vacinação Domiciliar

– Idosos acima de 60 anos, com comorbidades e acamados.

Agendamento: (83) 98645-7727.

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*Exceção das USFs: Ilha do Bispo, Alto do Céu II, Mandacaru VIII, Jardim Planalto, Rosa de Fátima, Cruz das Armas IV, Jardim Saúde e Vieira Diniz.