Pontos exclusivos

Prefeitura realiza ação de saúde e inicia vacinação bivalente contra a Covid-19 para pessoas com deficiência

22/03/2023 | 13:30 | 17

A Prefeitura de João Pessoa iniciou, nesta quarta-feira (22), a vacinação com o imunizante Pfizer Bivalente para as pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está disponibilizando pontos de imunização exclusivos para este público na Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa Com Deficiência (Funad), Instituto dos Cegos da Paraíba e Instituto Helena Holanda, onde também foram ofertados serviços de saúde para as pessoas que foram receber a dose da vacina.

Uma das pessoas que já aproveitou o primeiro dia para se vacinar na Funad foi a advogada Márcia Oliveira, 52 anos, que tem uma deficiência na perna e, apesar de ficar um pouco apreensiva com a picada da agulha, já havia tomado quatro doses da vacina. “Acho muito importante estar imunizada contra a Covid-19 e por isso estou sempre com o cartão em dia. Abriu hoje e já vim receber minha dose bivalente”, disse.

Assim como Márcia, Luciana Alves, 35 anos, também tem deficiência física e compareceu à Funad nesta manhã para dar sequência ao seu esquema vacinal. “Só tinha tomado duas doses, mas achei necessário vir tomar a bivalente para ficar mais protegida”, comentou.

Ação de saúde – Além da aplicação da vacina contra a Covid-19, a SMS ofertou, no Instituto Helena Holanda, alguns serviços como auriculoterapia, verificação de pressão arterial e palestras com temas relacionados à saúde da pessoa com deficiência. Nesta quinta-feira (23), os serviços serão oferecidos durante a vacinação na Funad.

Quem faz parte desse novo grupo – Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições as demais pessoas.

Este grupo inclui pessoas com limitação motora ou que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo; Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar; Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite suas atividades habituais, como trabalhar, brincar, ir à escola, entre outros.