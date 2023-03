Nacional de Patos 0 x 2 Botafogo-PB: assista aos melhores momentos

Compartilhe















O Botafogo-PB venceu o Nacional de Patos por 2 a 0 na tarde deste domingo, no José Cavalcanti, e, com isso, conseguiu a classificação para as semifinais do Campeonato Paraibano Betino 2023. Além disso, o Belo eliminou o Canário do Sertão da competição estadual.

botafogo-pb

Campeonato paraibano

melhores momentos

Nacional de patos

Nacional de Patos x Botafogo-PB

Redação Jornal da Paraíba

