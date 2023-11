Seinfra conclui semana executando serviços de manutenção nos bairros da Capital

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) percorre, nesta sexta-feira (24), os bairros e conclui a semana executando serviços de manutenção como tapa-buraco, galerias e iluminação pública. As solicitações atendidas são feitas pela população por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.

Os bairros contemplados com a Operação Tapa-Buraco são: Mangabeira, Jardim Veneza, José Américo, Geisel, Centro, Mandacaru, Alto do Mateus e Jardim Oceania.

Nesta sexta-feira (24), os serviços de galerias em execução são limpeza, desobstrução e recuperação com remoção de entulho, reposição de grelhas e placas. Os bairros que recebem os serviços são: Penha, Tambaú, Mangabeira VIII, Tambauzinho e Manaíra.

A programação de iluminação segue realizando serviços de manutenção no Colinas do Sul, Geisel, Mangabeira VII, VIII, Jardim Cidade Universitária,

Castelo Branco, Expedicionários, Bairro dos Estados, Mandacaru, Manaíra, Oitizeiro, Cristo, Rangel, Varjão, Trincheiras, Tambiá e Alto do Céu.

Atendimento – Qualquer cidadão pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, troca de lâmpadas queimadas e terraplanagem. A solicitação pode ser feita por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.