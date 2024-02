04/02/2024 |

11:02 |

146

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) lamenta o ocorrido na noite deste sábado (3), durante a programação na Via Folia. Em razão de um atraso na saída de um dos blocos, o cantor Netinho desistiu de descer a avenida e não cumpriu o contrato com a Prefeitura de João Pessoa. O artista prejudicou parte da festa e desrespeitou o seu público. O papel da Funjope é a contratação. Questões de produção e horário são de responsabilidade dos blocos, o que fica claro em acordo firmado entre as duas partes. Cabe à Funjope o acolhimento da sugestão do bloco para o seu artista e o pagamento do cachê. Reafirmamos ainda que este fato isolado do cantor Netinho, para o qual tomaremos medidas jurídicas necessárias, não comprometeu em nada o brilho do nosso Carnaval.