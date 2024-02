Netinho encurta show alegando atraso e deixa trio em João Pessoa

O cantor Netinho encurtou o show no bloco Banho de Cheiro alegando que houve um atraso de mais de duas horas no começo da apresentação, em João Pessoa, na noite do sábado (3). Depois disso, deixou o trio, que faz parte das prévias de Carnaval da capital paraibana.

Nas redes sociais, o artista explicou que assinou o contrato para cantar por duas horas e trinta minutos. O show estava marcado para começar às 19h e terminaria, portanto, às 21h30.

No entanto, houve um atraso na fila dos blocos provocado pelo prolongamento no show de Xand Avião, no Bloco dos Atletas, que ficou cerca de uma hora cantando em frente a um camarote.

Diante disso, o baiano disse que o contratante pediu que houvesse um adiamento e que a apresentação começasse às 20h, o que foi aceito por Netinho. O cantor destacou também que ele e banda estavam prontos em cima do trio 10 minutos antes das 20h, mas mesmo assim ainda houve atraso.

“Mesmo com o atraso na fila dos trios que obrigou eu e toda a minha equipe esperarmos por duas horas e trinta e seis minutos prontos para fazer o show de acordo com o contrato assinado, ainda assim trabalhamos até o limite de tempo […]. Fechei esse contrato para cantar por 2:30 terminando 22:30 para dar tempo tomar banho e viajar para o show de Recife amanhã às 13h30. Então fui pontual e responsável com o contratante daqui”, escreveu no perfil do Instagram

Toda a explicação que fez na internet também foi feita aos foliões enquanto Netinho encarrava a apresentação ainda em cima do trio.

Em nota, a Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) lamentou o encurtamento da apresentação do baiano.

“Em razão de um atraso na saída de um dos blocos, o cantor Netinho desistiu de descer a avenida e não cumpriu o contrato com a Prefeitura de João Pessoa. O artista prejudicou parte da festa e desrespeitou o seu público. O papel da Funjope é a contratação. Questões de produção e horário são de responsabilidade dos blocos, o que fica claro em acordo firmado entre as duas partes. Cabe à Funjope o acolhimento da sugestão do bloco para o seu artista e o pagamento do cachê. Reafirmamos ainda que este fato isolado do cantor Netinho, para o qual tomaremos medidas jurídicas necessárias”, diz o prouniciamento da Funjope.

Já na manhã deste domingo (4), o artista ainda contou que ainda passou por problemas para retirar equipamentos e se locomover, mas que já está em Recife para o show de hoje.

“Depois do show que precisei encurtar por causa do atraso, eu e a banda tivemos que voltar a pé num trecho para o hotel, pois a van não pôde passar em certas ruas por estarem cheias de gente. Depois disso, esperamos terminar o desfile dos trios, desmontamos o equipamento no trio elétrico, colocamos esse equipamento no transporte”, detalhou.