Seinfra realiza melhorias no calçamento e na iluminação da Praça Rio Branco

A Praça Barão do Rio Branco, palco do projeto Sabadinho Bom e do Samba na Praça, passou por melhorias na sua infraestrutura para melhor atender ao público que frequenta os eventos e à população que passa pelo local. O serviço, realizado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a pedido da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), foi concluído e envolveu melhorias na parte de infraestrutura e também na iluminação.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, declarou que a Praça Rio Branco se transformou em um ambiente de encontro do morador e do turista com a cultura de João Pessoa e que tinha verificado pequenas avarias. “Então, solicitamos à Seinfra a manutenção desse ambiente como forma de promover mais segurança, tranquilidade e conforto para as pessoas que frequentam o nosso Sabadinho Bom. Agradeço muito à rapidez com que a Seinfra fez o serviço”, comentou.

Marcus Alves ressaltou que a equipe acolheu as ideias e fez um processo de manutenção da Praça Rio Branco, ajudando no desenvolvimento das atividades culturais realizadas pela Funjope. “Não apenas do Sabadinho Bom, mas também do próprio Carnaval, já que ali é um polo do bloco Cafuçu, dos Imprensados e de outros blocos do Centro Histórico”, acrescentou.

De acordo com Otto Araújo, diretor de Conservação e Manutenção da Seinfra, foram feitos reparos em todo o calçamento, incluindo tampas de inspeção, consertos de partes do piso intertravado e do meio-fio. Além disso, os canteiros das árvores também receberam reparos. “Foi feita a recuperação da infraestrutura da praça. ⁠Não é reforma, é apenas uma manutenção que foi solicitada pelo secretário Marcus Alves”, afirmou.

Joyce Alves, diretora de Iluminação Pública de João Pessoa, explicou as ações na parte elétrica. “Realizamos a manutenção corretiva de pontos apagados na praça. Substituímos também uma parte dos cabos que não estavam lá, provavelmente furtados”, disse.

História do local – A Praça Barão de Rio Branco, também conhecida como Praça do Chorinho, está localizada no Centro Histórico de João Pessoa, entre as Avenidas Visconde de Pelotas e Duque de Caxias. Foi constituída originalmente como largo entre os séculos XVI e XVII, conforme o site JP Cultura.

No espaço, considerado nobre no início do século XVIII, estava concentrada a parte administrativa da então Capitania Real da Parahyba. Na época, a praça era conhecida como Largo do Erário e a área abrigava ainda a Antiga Cadeia Pública, a Câmara, o mercado público, a repartição dos Correios e o Erário Público. Havia ainda a casa do capitão-mor (mandatário da Capitania) e o “pelourinho”, onde os criminosos eram castigados e expostos à população.

Em 1924, o local tomou a forma de praça com bancos e jardins. Já no século XX, o espaço ampliou a sua relação de vivência com a cidade, fortalecendo o caráter de lazer integrado à vida cotidiana. A Praça Rio Branco ainda conserva o traçado urbano original e, por isso, é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).