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Hulk ironiza rótulo de “pipoqueiro” no Atlético-MG e chega a marca de 10 gols contra o Cruzeiro

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Hulk respondeu dentro das quatro linhas as provocações que recebe fora de campo. Alvo de críticas que o rotulam como “chorão” nas discussões com a arbitragem e “pipoqueiro” em jogos decisivos, o atacante ironizou os comentários após decidir mais um clássico contra o Cruzeiro. Com o gol da vitória do Atlético-MG por 2 a 1 no último domingo (25), o paraibano chegou a 10 gols marcados sobre o Cabuloso, tornando assim o rival a sua maior “vítima” desde que chegou ao clube no começo de 2021.

MG – BELO HORIZONTE – 25/01/2026 – MINEIRO 2026, ATLETICO X CRUZEIRO – Hulk jogador do Atletico comemora seu gol durante partida contra o Cruzeiro no estadio Arena MRV pelo campeonato Mineiro 2026. Foto: Gilson Lobo/AGIF. Gilson Lobo/AGIF

No duelo disputado pelo Campeonato Mineiro, Hulk marcou o gol de virada que garantiu o triunfo atleticano sobre o maior rival. Depois da partida, o atleta não evitou o tema e tratou as provocações em tom irônico.

— É bom ser chamado de chorão e pipoqueiro, mas chegar nos clássicos e decidir — afirmou o camisa 7.

O Atlético-MG volta a campo nesta quarta-feira (28), às 19h, quando enfrenta o Palmeiras pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que marca a estreia das duas equipes na competição nacional.

Pedro Souza / Atletico

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